До того ж 33-річна австралійська акторка отримає за фільм "Барбі", заснований на однойменній іграшці від Mattel, 50 мільйонів доларів у межах контракту. Ця дивовижна сума охоплює як гонорар зірки, так і додаткові бонуси за касові збори. На сьогодні "Барбі" подолав позначку в 1 мільярд доларів у світовому прокаті.

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Марго Роббі заробить 50 мільйонів доларів за фільм "Барбі"

Компанія LuckyChap Entertainment, що належить Марго Роббі, виступила як продюсер "Барбі". Вона особисто обрала Гервіг для посади режисера та співавтора проєкту, спільно з її партнером Ноа Баумбахом. Спочатку Роббі розглядала можливість залучити Галь Гадот для головної ролі Барбі, але пізніше Гервіг переконала її самій взяти цю роль на себе.

Суть не в тому, що я коли-небудь мріяла бути Барбі, або хотіла грати її роль. Це може виглядати дивно, але мені навіть не приходило на думку взагалі відтворювати образ Барбі, поки я не працювала над проєктом декілька років,

– розповіла Роббі у травневому інтерв'ю для журналу Vogue.

Раніше у розмові з Collider Роббі назвала "Барбі" фільмом, який здатний зібрати мільярд доларів.



Америка Феррера, Марго Роббі та Грета Гервіг / People