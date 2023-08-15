Енакіна Скайвокера можна побачити у першій хвилині трейлера, ймовірно, у серіалі буде сцена навчального бою між Енакіном та Асокою. Прем'єра шоу відбудеться 23 серпня.

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Серіал "Асока": що відомо

Серіал "Асока" є безпосереднім продовженням подій мультсеріалу "Зоряні війни: Повстанці" та другого сезону "Мандалорця". Він є спінофом уявного всесвіту "Зоряних воєн", створеного Джорджем Лукасом, і має тісний зв'язок з серіалом "Мандалорець", утворюючи єдину сюжетну лінію.

"Асока": дивіться трейлер

У головній ролі колишнього лицаря-джедая Асоки Тано з'являється американська актриса Розаріо Довсон, яка вже виконувала цю роль в епізоді другого сезону "Мандалорця". Також у серіалі знімається україно-американська актриса Іванна Сахно. Про персонажа 25-річної акторки наразі не відомо, творці серіалу тримають це в секреті. Однак, відомо, що це буде абсолютно нова героїня.

Сюжет серіалу розповідає історію Асоки Тано, яка прийняла рішення залишити Орден джедаїв під час Війн клонів. Після того, як Альянс повстанців здолав Галактичну Імперію, вона вирушає в пошуках зниклого гранд-адмірала Трауна.