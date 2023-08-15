Энакина Скайвокера можно увидеть в первой минуте трейлера, предположительно, в сериале будет сцена учебного боя между Енакином и Асокой. Премьера шоу пройдет 23 августа.

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Сериал "Асока": что известно

Сериал "Асока" является непосредственным продолжением событий мультсериала "Звездные войны: Повстанцы" и второго сезона "Мандалорца". Он является спинофом воображаемой вселенной "Звездных войн", созданной Джорджем Лукасом, и имеет тесную связь с сериалом "Мандалорец", образуя единую сюжетную линию.

"Асока": смотрите трейлер

В главной роли бывшего рыцаря-джедая Асоки Тано появляется американская актриса Розарио Довсон, уже исполнявшая эту роль в эпизоде второго сезона "Мандалорца". Также в сериале снимается украино-американская актриса Иванна Сахно. О персонаже 25-летней актрисы пока не известно, создатели сериала держат это в секрете. Однако известно, что это будет совершенно новая героиня.

Сюжет сериала рассказывает историю Асоки Тано, принявшей решение покинуть Орден джедаев во время Войн клонов. После того как Альянс повстанцев одолел Галактическую Империю, она отправляется в поисках пропавшего гранд-адмирала Трауна.