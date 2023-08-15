К тому же 33-летняя австралийская актриса получит за фильм "Барби", основанный на одноименной игрушке от Mattel, 50 миллионов долларов в пределах контракта. Эта удивительная сумма включает как гонорар звезды, так и дополнительные бонусы за кассовые сборы. На сегодняшний день "Барби" преодолел отметку в 1 миллиард долларов в мировом прокате.

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Марго Робби заработает 50 миллионов долларов за фильм "Барби"

Компания LuckyChap Entertainment, принадлежащая Марго Робби, выступила в качестве продюсера "Барби". Она лично выбрала Гервиг для должности режиссера и соавтора проекта совместно с ее партнером Ноа Баумбахом. Поначалу Робби рассматривала возможность привлечь Галь Гадот для главной роли Барби, но позже Гервиг убедила ее самой взять эту роль на себя.

Суть не в том, что я когда-нибудь мечтала быть Барби или хотела играть ее роль. Это может выглядеть странно, но мне даже не приходило в голову вообще воспроизводить образ Барби, пока я не работала над проектом несколько лет,

– рассказала Робби в майском интервью для журнала Vogue.

Раньше в разговоре с Collider Робби назвала "Барби" фильмом, способным собрать миллиард долларов.



Америка Феррера, Марго Робби и Грета Гервиг / People