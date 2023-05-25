Скандальний серіал "Ідол" з донькою Деппа розкритикували за відверті сцени мастурбації

Новий серіал HBO "Ідол" від творця "Ейфорії" презентували на Каннському кінофестивалі 22 травня. Однак, критики залишилися незадоволеними.

Головну роль у серіалі "Ідол" зіграла Лілі-Роуз Депп. Глядачі, які побачили перші 2 серії на фестивалі, відзначили надмірну кількість необґрунтованої наготи та "графічних" сцен сексу.

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Серіал "Ідол" з донькою Деппа розкритикували за надмірні відверті сцени

Серіал HBO від The Weeknd і Сема Левінсона здивував глядачів своїм дебютом на Каннському кінофестивалі 2023 року, оскільки телесеріали рідко представляються на таких заходах. Дві перші серії були показані у великому театрі Люм’єр.

"Ідол" розповідає історію Джоселін (Депп), "висхідного попідола", яка потрапляє в "складні стосунки" з "гуру самодопомоги й лідером сучасного культу", а також менеджером нічного клубу під назвою Теодрос (The Weeknd). Шоу описується як "старша, ще більш стилізована версія другого сезону серіалу "Ейфорія", ще одного проєкту Левінсона для HBO.

Лілі-Роуз Депп та інші актори у серіалі "Ідол" / HBO

Один з оглядів від The Hollywood Reporter зауважує, що деякі сцени викликають суперечки, а більшість з них здається невмотивованими. Також зазначається, що персонаж Лілі-Роуз Депп часто з’являється у кадрі без одягу.

У рецензії Variety від Метта Доннеллі та Зака Шарфа, зазначається, що перші два епізоди серіалу торкаються сумнівних тем сексу, хоч їх і зустріли позитивно на Каннському фестивалі. Відзначається, що "Ідол" є сатирою на сучасну попкультуру, де хороше рівносильне поганому.

У огляді Los Angeles Times йдеться, що серіал має таку ж тенденцію до "графічного" сексу, модного одягу та саморуйнування, як і "Ейфорія".

Всупереч критиці, акторська гра Лілі-Роуз Депп отримала позитивну оцінку від критиків. Варто відзначити, що раніше "Ідол" описували як "порно з тортурами", а колишні члени знімальної групи стверджували, що сценарій неодноразово переписували.

Серіал "‎Ідол" вийде 4 червня на стримінгу Max (раніше HBO Max).

"Ідол" 2023: дивіться трейлер