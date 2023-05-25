Серіал вийшов на Netflix з українським дубляжем. Арнольд Шварценеггер зіграв роль Люка, який разом із донькою Еммою поступово з’ясовують, що обидвоє є агентами ЦРУ. Ризикована місія під прикриттям перетворюється на сімейний конфлікт. У серіалі зіграла ще американська актриса Моніка Барбаро та менш відомий актор Мілан Картер, передає 24 Канал.

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Fubar вже на Netflix – опис усіх серій

Серіал має 8 серій, кожна з яких триває від 46 до 59 хвилин.

Візьми доньку на роботу

Напередодні виходу на пенсію агент ЦРУ Люк готується до нової пригоди, але неочікувані одкровення та термінова справа на роботі руйнують його плани.

Викрадення потяга

Люк та Емма змушені об’єднати зусилля, щоб зупинити Боро, але вони усвідомлюють, що їхні напружені стосунки – лише перша проблема з багатьох.

Солодка пастка

Команда запобігає міжнародній кризі, а потім вирушає на пошуки конфіденційної інформації в Молдові. Коли ситуація ускладнюється, Емма пропонує себе в ролі наживки.

Озброєний і небезпечний

Люк заспокоює Емму, яку вдома чекає сюрприз. У Греції команда йде на ризик, щоб звільнити вірного союзника.

Сьогодні з мозком, завтра — без

На тлі нещастя в сім’ї Люк відчуває, що межі між його різними життями починають розмиватися. Йому доводиться розбиратися з пригніченою Еммою та вимогами Боро.

Роял-флеш

Баррі й Тіна беруть участь у картярській грі з високими ставками, щоб наблизитися до Боро. Команда застрягає в бункері, і напруга сягає критичної точки.

Золота вдача

Люк та Емма наближаються до Боро, але їм доводиться шукати баланс між особистою драмою і дуже делікатною ситуацією. Ру знаходить рішення на тлі питання життя та смерті.

Ось і все

Час спливає, а Люк та Емма приймають важкі рішення, щоб завершити місію та вижити. Важливий для сім’ї Бруннер день виходить з-під контролю.

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Перші відгуки на серіал з Арнольдом Шварценеггером

На Rotten Tomatoes серіал поки має 43 % від критиків на основі 14 рецензій.

"Суміш комедії та екшену нерівна, сценарій не такий різкий і кумедний, як міг би бути, і надто багато фонової експозиції";

"Fubar належать до категорії "не дуже, але дуже весело";

"Дія добре зрежисована. Але серіал може здатися натягнутим, оскільки він коливається від божевілля до сентиментальності та насильства... І як комедія, це не так уже й смішно";

"Fubar – це жорстока, майже несмішна катастрофа, наповнена дешевим сексуальним гумором, стандартними сценами дій і персонажами завтовшки з папір";

"Вкотре Шварценеггер показує глядачеві, що він насамперед комік";

"Fubar пропонує абсолютно все, що фанати Арнольда Шварценеггера хотіли б побачити від легендарної зірки, яка назвала його перший в історії телесеріал у жанрі комедійного бойовика, що виявилося одночасно його найбільшою силою та явною слабкістю";

"Він мав весь потенціал, щоб дати Шварценеггеру новий комедійний бойовик у вигляді потокового серіалу. На жаль, це так само стомлює, як кульгаві комедії про розрив між поколіннями вже були у 1980-х";

"Ніку Санторе, творцеві та сценаристу, вдалося зберегти культовий образ свого головного героя, одночасно оновивши та десакралізувавши його, – місія, якій Шварценеггер із радістю підкоряється".

Арнольд Шварценеггер / Netflix