Сериал вышел на Netflix с украинским дубляжом. Арнольд Шварценеггер сыграл роль Люка, который вместе с дочерью Эммой постепенно выясняют, что оба являются агентами ЦРУ. Рискованная миссия под прикрытием превращается в семейный конфликт. В сериале сыграла еще американская актриса Моника Барбаро и менее известный актер Милан Картер, передает 24 Канал.

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Fubar уже на Netflix – описание всех серий

Сериал состоит из 8 серий, каждая из которых длится от 46 до 59 минут.

Возьми дочь на работу

В канун выхода на пенсию агент ЦРУ Люк готовится к новому происшествию, но неожиданные откровения и срочное дело на работе разрушают его планы.

Угон поезда

Люк и Эмма вынуждены объединить усилия, чтобы остановить Боро, но они осознают, что их напряженные отношения только первая проблема из многих.

Сладкая ловушка

Команда предотвращает международный кризис, а затем отправляется на поиски конфиденциальной информации в Молдове. Когда ситуация усложняется, Эмма предлагает себя в роли наживки.

Вооруженный и опасный

Люк успокаивает Эмму, которую дома ждет сюрприз. В Греции команда идет на риск, чтобы уволить верного союзника.

Сегодня с мозгом, завтра – без

На фоне несчастья в семье Люк чувствует, что границы между его разными жизнями начинают размываться. Ему приходится разбираться с подавленной Эммой и требованиями Боро.

Роял-флеш

Барри и Тина участвуют в картежной игре с высокими прудами, чтобы приблизиться к Боро. Команда застревает в бункере, и напряжение достигает критической точки.

Золотой нрав

Люк и Эмма приближаются к Боро, но им приходится искать баланс между личной драмой и очень щепетильной ситуацией. Ру находит решение на фоне вопроса жизни и смерти.

Вот и все

Время идет, а Люк и Эмма принимают трудные решения, чтобы завершить миссию и выжить. Важный для семьи Бруннер день выходит из-под контроля.

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Первые отзывы на сериал с Арнольдом Шварценеггером

На Rotten Tomatoes сериал пока имеет 43% от критиков на основе 14 рецензий.

"Смесь комедии и экшена неровная, сценарий не такой резкий и забавный, как мог бы быть, и слишком много фоновой экспозиции";

"Fubar принадлежат к категории "не очень, но очень весело";

"Действие хорошо срежиссировано. Но сериал может показаться натянутым, поскольку он колеблется от безумия до сентиментальности и насилия... И как комедия, это не так уж смешно";

"Fubar – это жестокая, почти смешная катастрофа, наполненная дешевым сексуальным юмором, стандартными сценами действий и персонажами толщиной с бумагу";

"В очередной раз Шварценеггер показывает зрителю, что он прежде всего комик";

"Fubar предлагает абсолютно все, что фанаты Арнольда Шварценеггера хотели бы увидеть от легендарной звезды, назвавшей его первый в истории телесериал в жанре комедийного боевика, что оказалось одновременно его величайшей силой и явной слабостью";

"У него был весь потенциал, чтобы дать Шварценеггеру новый комедийный боевик в виде потокового сериала. К сожалению, это так же утомляет, как хромые комедии о разрыве между поколениями уже были в 1980-х";

"Нику Санторе, творцу и сценаристу, удалось сохранить культовый образ своего главного героя, одновременно обновив и десакрализовав его, – миссия, которой Шварценеггер с радостью подчиняется".

Арнольд Шварценеггер / Netflix