Стоит отметить, что "Русалочка" 2023 года является киноадаптацией к одноимённому мультфильму 1989 года, который сам основан на сказке Ганса Кристиана Андерсена 1837 года. Сценаристами нового фильма стали Джейн Голдман и Дэвид Маги.

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Рецензия на фэнтези "Русалочка"

В рецензии 24 Канала узнайте об особенностях нового фильма и стоит ли идти на "Русалочку" в кино.

Визуальные эффекты и режиссура

Снявший "Чикаго" режиссер Роб Маршалл в римейке фильма "Русалочка" немного переборщил с визуальными эффектами, однако удачно соединил их с профессиональными актерами, которые переосмысливают его творчество. Помимо этого, визуальные эффекты, хотя и поражают, могут иногда отвлекать внимание зрителя. Однако когда это работает, как в фильмах "Под морем" и "Поцелуй девушки", эффекты создают увлекательную сложность сцен и визуальное наслаждение.

Голли Бейли в образе Русалочки / Disney

Главная героиня и актерская игра

Голли Бейли прекрасно справляется с ролью главной героини Ариэля. Она убедительно передает жажду Ариэль узнать больше о мире людей и его мечте стать человеком. Лицо Бейли привлекает внимание своими яркими глазами, длинными ресницами-бабочками и сияющей улыбкой, действительно напоминающей принцессу из мультфильмов. Это интересное сочетание, создающее приятный контраст с более естественными животными компаньонами Ариэль.

Голли Бейли на фильме "Русалочка" / Disney

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Расширенный сюжет и новые элементы

Фильм "Русалочка" от Маршалла не является просто "маленькой" историей. Он длится почти на час дольше оригинального анимационного фильма 1989 года и расширяет мир оригинала, добавляя новые песни и персонажи. Некоторые классические сцены, такие как "Дочки Тритона" и "Пуасоны", отсутствуют, но они заменены новыми элементами, придающими свежести фильму.

Русалочка и Эрик / Disney

Музыкальные номера и исполнение актеров

У фильма есть новые музыкальные номера, среди которых выделяется песня Эрика "Wild Uncharted Waters". Она отличается от традиционных бродвейских баллад и добавляет новый динамизм в саундтрек. Также стоит отметить комедийный талант Мелиссы Маккарти, исполняющей роль безупречно и превосходящей ожидания настоящих поклонников.

Мелисса Маккарти в роли Урсулы / Disney

Фильм "Русалочка" от Роба Маршалла является увлекательным римейком, который, безусловно, расширяет мир оригинального анимационного фильма. Визуальные эффекты, актерская игра и музыкальные номера создают волшебную атмосферу, которая увлечет молодых зрителей и не только. Несмотря на некоторые визуальные эффекты, которые могут отвлекать, фильм заслуживает внимания и является отличным вариантом для переосмысления классической сказки "Русалочка".

Наша оценка 9 из 10. В кино обязательно!

"Русалочка": смотрите трейлер фильма