На днях опубликовали персонажные постеры нового фильма, на которых запечатлены не только Ариэль, но и краб Себастьян, тропическая рыба Флаундер и чайка Скаттл. Впрочем, некоторых фанатов огорчил их вид: "Возможно, я ошибаюсь, но я ожидал, что персонажи "Русалочки" будут милыми".

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Персонажи "Русалочки" 1989 года и сейчас

По словам создателей, "Русалочка" является любимой историей об Ариэль – красивой и энергичной молодой русалке, мечтающей о приключениях. Как самая младшая дочь короля Тритона, Ариэль самая смелая. Она стремится узнать больше о мире за морем и, когда случайно встречает принца Эрика, влюбляется в него. Несмотря на запрет русалкам общаться с людьми, Ариэль следует своему сердцу. Она заключает соглашение со злой морской ведьмой Урсулой, которая дает ей возможность испытать жизнь на суше. Но это ставит под угрозу не только ее жизнь, но корону ее отца.

В фильме снимались:

певица и актриса Голли Бейли в роли Ариэль;

Джона Гавер-Кинг в роли принца Эрика;

Давид Диггс, как голос Себастьяна;

Аквафина как голос Скаттла;

Джейкоб Трембле в качестве голоса Флаундера;

Нома Думезвене в качестве королевы Селины;

Арт Малик в роли сэра Гримсби;

Хавьер Бардем в качестве короля Тритона;

Мелисса Маккарти в качестве Урсулы.

Надеемся, что "Русалочка" 2023 года от Disney покажет зрителям мир любимых персонажей во всем его потрясающем живом действии и великолепии визуальных эффектов.

Ариэль

Русалочка от Disney всегда была белой рыжеволосой русалкой, но в этом году режиссеры пошли на эксперимент. И когда было объявлено, что Ариэль сыграет темнокожая женщина, некоторые пользователи твитера взорвались хештегом #NotMyAriel. Актриса рассказала Variety, обратившаяся за советом к своим бабушке и дедушке, рассказавшим свои истории о расизме. "Было вдохновительно и прекрасно слышать их слова ободрения, которые говорят мне: "Ты не понимаешь, что это делает для нас, для нашего сообщества, для всех маленьких черных и коричневых девочек, которые увидят себя в тебе", – сказала Бейли.

Ариэль в "Русалочке" 2023 года и 1989 года / The National

Эрик

Эрик действительно похож, но больше можно будет сказать после просмотра фильма. Роль Эрика сыграл английский актер Джона Гавер-Кинга, в оригинальном мультфильме его озвучил Кристофер Дэниел Барнс.

Эрик в "Русалочке" 2023 года и 1989 года / The National

Скаттл

Скаттл, эксцентричная чайка, с которой больше всего общается Ариэль, пожалуй, больше всего похожа на оригинал мультфильма.

Скаттл в "Русалочке" 2023 года и 1989 года / The National

Флаундер

Неусидчивый лучший друг и помощник Ариэль, тропическая рыбка Флаундер, возможно, претерпела наиболее драматическое преобразование. Исчезли пухлые щечки и яркие цвета анимационной версии, озвученной Джейсоном Марином, вместо них появилась маленькая и заметно менее милая тропическая рыбка, озвученная Джейкобом Трембле, и которую пользователи социальных сетей считают слишком реалистичной.

Флаундер в "Русалочке" 2023 года и 1989 года / The National

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Себастьян

Королевский краб Себастьян в оригинале имеет красивые большие глаза и широкую улыбку, которую Disney не смог воспроизвести в 2023 году.

"Мне жаль аниматоров, когда им сказали сделать краба человеком и сделать его реалистичным, Disney вызвал им провал", – написал один из пользователей твиттера.

Себастьян в "Русалочке" 2023 года и 1989 года / The National

Тритон

Роль защитника и властного водяного отца Ариэль, короля Тритона, исполняет Хавьер Бардем, появившийся на постери с длинными распущенными седыми волосами и бородой, напоминающий мультяшную версию персонажа, озвученного Кеннетом Марсом.

Тритон в "Русалочке" 2023 года и 1989 года / The National

Урсула

Комедиантка и актриса Мелисса Маккарти взяла на себя роль Урсулы, злой морской ведьмы, предлагающей Ариэль соглашение стать человеком. На плакате можно увидеть, как Маккарти превращается в создание, частично осьминогом, и имеет поразительное сходство с оригинальным анимационным персонажем.

Урсула в "Русалочке" 2023 года и 1989 года / The National