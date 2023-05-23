Днями опублікували персонажні постери нового фільму, на яких зображені не тільки Аріель, а й краб Себастьян, тропічна риба Флаундер та чайка Скаттл. Втім, декого з фанів засмутив їхній вигляд: "Можливо, я помиляюсь, але я очікував, що персонажі "Русалочки" будуть милими".

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Персонажі "Русалоньки" 1989 року і зараз

За словами творців, "Русалонька" є улюбленою історією про Аріель – красивої та енергійної молодої русалки, яка мріє про пригоди. Як наймолодша дочка короля Тритона, Аріель є найсміливішою. Вона прагне дізнатися більше про світ за морем і, коли випадково зустрічає принца Еріка, закохується у нього. Попри заборону русалкам спілкуватися з людьми, Аріель слідує своєму серцю. Вона укладає угоду зі злою морською відьмою Урсулою, яка дає їй можливість випробувати життя на суходолі. Але це ставить під загрозу не тільки її життя, а й корону її батька.

У фільмі знімалися:

співачка та актриса Голлі Бейлі у ролі Аріель;

Джона Гавер-Кінг у ролі принца Еріка;

Давід Діггс, як голос Себастьяна;

Аквафіна як голос Скаттла;

Джейкоб Трембле у ролі голосу Флаундера;

Нома Думезвені у ролі королеви Селіни;

Арт Малік у ролі сера Грімсбі;

Хав'єр Бардем у ролі короля Тритона;

Мелісса Маккарті у ролі Урсули.

Сподіваємося, що "Русалонька" 2023 року від Disney покаже глядачам світ улюблених персонажів у всій його приголомшливій живій дії та пишності візуальних ефектів.

Аріель

Русалонька від Disney завжди була білою рудоволосою русалкою, але цьогоріч режисери пішли на експеримент. І тому, коли було оголошено, що Аріель зіграє темношкіра жінка, деякі користувачі твітеру вибухнули хештегом #NotMyAriel. Актриса розповіла Variety, що звернулася за порадою до своїх бабусі та дідуся, які розповіли свої історії про расизм. "Було надихаюче і чудово чути їхні слова підбадьорення, які кажуть мені: "Ти не розумієш, що це робить для нас, для нашої спільноти, для всіх маленьких чорних і коричневих дівчаток, які побачать себе в тобі", — сказала Бейлі.

Аріель​ у "Русалоньці" 2023 року і 1989 року / The National

Ерік

Ерік справді схожий, але більше можна буде сказати після перегляду фільму. Роль Еріка зіграв англійський актор Джона Гавер-Кінг, в оригінальному мультфільмі його озвучив Крістофер Деніел Барнс.

Ерік​ у "Русалоньці" 2023 року і 1989 року / The National

Скаттл

Скаттл, ексцентрична чайка, з якою найбільше спілкується Аріель, мабуть, найбільше схожа на оригінал мультфільму.

Скаттл​ у "Русалоньці" 2023 року і 1989 року / The National

Флаундер

Непосидючий найкращий друг та помічник Аріель, тропічна рибка Флаундер, можливо, зазнала найбільш драматичного перетворення. Зникли пухкі щічки та яскраві кольори анімаційної версії, озвученої Джейсоном Марином, замість них з’явилася маленька і помітно менш мила тропічна рибка, яку озвучив Джейкоб Трембле, і яку користувачі соціальних мереж вважають занадто реалістичною.

Флаундер у "Русалоньці" 2023 року і 1989 року / The National

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Себастьян

Королівський краб Себастьян в оригіналі має гарні великі очі й широку посмішку, які Disney не зміг відтворити у 2023 році.

"Мені шкода аніматорів, коли їм сказали зробити краба людиною і зробити його реалістичним, Disney спричинив їм провал", - написав один з користувачів твітеру.

Себастьян у "Русалоньці" 2023 року і 1989 року / The National

Тритон

Роль захисника і владного водяного батька Аріель, короля Тритона, виконує Хав'єр Бардем, який з'явився на постері з довгим розпущеним сивим волоссям і бородою, що нагадує мультяшну версію персонажа, озвученого Кеннетом Марсом.

Тритон у "Русалоньці" 2023 року і 1989 року / The National

Урсула

Комедіантка та актриса Мелісса Маккарті взяла на себе роль Урсули, злої морської відьми, яка пропонує Аріель угоду, щоб стати людиною. На плакаті можна побачити, як Маккарті перетворюється на створіння, що частково є восьминогом, і має разючу схожість з оригінальним анімаційним персонажем.

Урсула у "Русалоньці" 2023 року і 1989 року / The National