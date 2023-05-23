Тож, у матеріалі 24 Каналу розгляньмо дев’ять класних фільмів, які варто подивитися на Netflix вже зараз та цими вихідними. Підготуйте попкорн і готуйтеся до справжнього кінематографічного свята!

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10 класних фільмів, які варто подивитися на Netflix до кінця травня

"Моя дівчинка" (1991 рік) – чарівна комедія для всієї родини про дорослішання. Головні ролі зіграли Маколей Калкін, Анна Кламскі, Джеймі Лі Кертіс і Ден Екройд. Вона розповідає про літо, яке принесло серйозні зміни для 11-річної дівчинки.

"Швидкий і мертвий" (1995 рік) – це американський вестерн, де Ірод, жорстокий злочинець, править містечком на Дикому Заході та організовує турнір кращих стрільців з призом у 123 тисячі доларів. Серед учасників, які зібралися з усіх куточків, є й одна жінка. Проте Еллен прибула не заради перемоги, а, щоб помститися Іроду за смерть свого батька, шерифа.

"У пошуках галактики" (1999 рік) – це комедійний фільм, в якому герої стали справжніми народними героями. За сюжетом, після закриття проєкту "У пошуках галактики", безробітні актори були змушені мандрувати по всій Америці, виступаючи перед своїми фанатами за крихти. Взагалі, колишні зірки знаходилися у дуже складному становищі.

"У пошуках галактики": дивіться трейлер

"Змивайся" (2006 рік) – анімаційна суперкомедія від творців "Шрека", "Мадагаскару" і "Лісової братви". Це історія багатого щура, який нещасливо потрапляє в унітаз і опиняється вигнаним "на берег" Лондона, де йому доводиться звикати до зовсім іншого способу життя. Від цивілізації до каналізації – така стала його доля.

"Будинок-монстр" (2006 рік) – це жахлива історія від Роберта Земекіса і Стівена Спілберґа, яка отримала номінацію на Оскар у категорії "Найкращий анімаційний фільм". Троє друзів мають намір розкрити жахливу таємницю порожнього будинку, що знаходиться поруч. Здається, він має певну силу притягувати до себе людей і жити своїм власним життям.

"Бурлеск" (2010 рік) – це історія Алі, яка залишила Айову, мріючи про славне життя, і приїжджає до бурлеск-клубу в Лос-Анджелесі з надією підкорити сцену своїм чудовим голосом. У фільмі зіграли Шер, Крістіна Агілера, Алан Каммінг та інші.

"Початок" (2010 рік) – це фільм, де виконавчий директор невеликої компанії контролює команду співробітників, які вміють занурюватися в сни людей, щоб імплантувати або видаляти інформацію. Однак, їхню спокійну рутину порушує замовлення, виконання якого неможливо відхилити – імплантувати "правильні" ідеї у мозок успішного бізнесмена, які сподобаються його конкурентам. Головні ролі у фільмі виконали Леонардо Ді Капріо, Джозеф Гордон-Левітт та інші.

"Початок": дивіться трейлер

"Засновник" (2016 рік) – це історія про життя Рея Крока, людини, яка створила найвідомішу мережу ресторанів швидкого харчування – McDonald's.

"Життя і мета собаки" (2017 рік) – цей фільм розповідає кілька історій про одного собаку. Спочатку він був самцем на ім'я Бейлі, і проживав щасливе життя з хлопчиком Ітаном. Потім він переродився у собаку-самочку на ім'я Бадді, і так декілька разів. Для кожного свого господаря він ставав найкращим другом, роблячи все можливе для їхнього щастя. Знову народившись, він розуміє, що Ітан є його господарем. Цей фільм розповідає не тільки про життя собаки, але й про прив'язаність до людей, справжню дружбу і важливу роль, яку собаки виконують у житті людей.

"Кролик Петрик: Втеча до міста" (2021 рік) – це історія, коли Петрик і його кроляча родина залишають сад Томаса та Бі і вирушають до міста. Проте, коли вони опиняються в скрутному положенні, Петрику доводиться звернутися по допомогу до старих друзів.

"Кролик Петрик: Втеча до міста": дивіться трейлер