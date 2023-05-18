Ці фільми та серіали привертають увагу глядачів своїм захопливим сюжетом та професійною грою акторів. Не знаєте, що переглянути на Netflix – зверніть увагу на наш список проєктів, які вам сподобаються.

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Найпопулярніші фільми та серіали Netflix за весь час

Серіали

"Дивні дива" / Stranger Things (Сезон 4, 2022 рік);

"Венздей" / Wednesday (Сезон 1, 2022 рік);

"Дамер" / DAHMER (Сезон 1, 2022 рік);

"Бріджертони" / Bridgerton (Сезон 2, 2022 рік);

"Нічний агент" / The Night Agent (Серіал 1, 2023 рік);

"Бріджертони" / Bridgerton (Сезон 1, 2020 рік);

"Дивні дива" / Stranger Things (Сезон 3, 2019 рік);

"Люцифер" / Lucifer (Сезон 5, 2020 рік);

"Відьмак" / The Witcher (Сезон 1, 2019 рік);

"Вигадана Анна" / Inventing Anna (Сезон 1, 2022 рік).

Фільми

"Червоне повідомлення" / Red Notice (2021 рік);

"Не дивіться вгору" / Don’t Look Up (2021 рік);

"Пташиний короб" / Bird Box (2018 рік);

"Ножі наголо: Скляна цибуля" / Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022 рік);

"Сіра людина" / The Gray Man (2022 рік);

"Проєкт Адам" / The Adam Project (2022 рік);

"Евакуація" / Extraction (2020 рік);

"Пурпурові серця" / Purple Hearts (2021 рік);

"Непрощенна" / The Unforgivable (2021 рік);

"Ірландець" / The Irishman (2019 рік).

Нагадаємо, популярний серіал "Джинні і Джорджія" від Netflix матиме 3 і 4 сезони. Більше про це читайте за посиланням.