Ці фільми та серіали привертають увагу глядачів своїм захопливим сюжетом та професійною грою акторів. Не знаєте, що переглянути на Netflix – зверніть увагу на наш список проєктів, які вам сподобаються.
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Найпопулярніші фільми та серіали Netflix за весь час
Серіали
- "Дивні дива" / Stranger Things (Сезон 4, 2022 рік);
- "Венздей" / Wednesday (Сезон 1, 2022 рік);
- "Дамер" / DAHMER (Сезон 1, 2022 рік);
- "Бріджертони" / Bridgerton (Сезон 2, 2022 рік);
- "Нічний агент" / The Night Agent (Серіал 1, 2023 рік);
- "Бріджертони" / Bridgerton (Сезон 1, 2020 рік);
- "Дивні дива" / Stranger Things (Сезон 3, 2019 рік);
- "Люцифер" / Lucifer (Сезон 5, 2020 рік);
- "Відьмак" / The Witcher (Сезон 1, 2019 рік);
- "Вигадана Анна" / Inventing Anna (Сезон 1, 2022 рік).
Фільми
- "Червоне повідомлення" / Red Notice (2021 рік);
- "Не дивіться вгору" / Don’t Look Up (2021 рік);
- "Пташиний короб" / Bird Box (2018 рік);
- "Ножі наголо: Скляна цибуля" / Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022 рік);
- "Сіра людина" / The Gray Man (2022 рік);
- "Проєкт Адам" / The Adam Project (2022 рік);
- "Евакуація" / Extraction (2020 рік);
- "Пурпурові серця" / Purple Hearts (2021 рік);
- "Непрощенна" / The Unforgivable (2021 рік);
- "Ірландець" / The Irishman (2019 рік).
Нагадаємо, популярний серіал "Джинні і Джорджія" від Netflix матиме 3 і 4 сезони. Більше про це читайте за посиланням.