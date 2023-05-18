Від "Аутсайдера" до таких комедій, як "Це все він", – дізнайтеся про найгірші фільми Netflix, які досі є на потоковому сервісі.

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Найгірші фільми Netflix, на які не варто витрачати свій час

"Аутсайдер", 2018 рік

Події кримінально-драматичного фільму "Аутсайдер" розгортаються в Японії відразу після закінчення Другої світової війни. У центрі історії знаходиться Нік, американський військовополонений, який рятує життя Кієші.

"Аутсайдер": дивіться трейлер

"Тигр підкрадається, дракон ховається: Меч долі", 2016 рік

Після смерті Лі Мубая минуло багато років, Шу Льєн сумувала і намагалася змиритися з його втратою. Коли стало відомо, що меч долі має величезну силу і може бути загрозою, Шу Льєн вирушає в Пекін, до будинку, де розпочалася ця історія. Знаючи, що сама вона не зможе захистити меч від клану "Західний лотос", Шу Льєн звертається за допомогою до майстрів "Залізного шляху". Головну роль зіграла Мішель Єо.

"Тигр підкрадається, дракон ховається: Меч долі": дивіться трейлер

"Спеціальні кореспонденти", 2016 рік

Журналісти часто знаходяться під ризиком, і не лише загрозою смерті. У погоні за ексклюзивними матеріалами можна не лише підірвати свою репутацію, а й потрапити за ґрати. Герої комедійної мелодрами "Спеціальні кореспонденти" це розуміють і усвідомлюють наслідки своїх дій. Все починається з того, що репортер та його помічник вирушають до Південної Африки й зникають безвісти. Керівництво відправляє пошукову команду, але журналісти повертаються до Нью-Йорка і розповідають про своє викрадення.

"Спеціальні кореспонденти": дивіться трейлер

"Реальні спогади міжнародного вбивці", 2016 рік

Початківець-письменник вирішує опублікувати свою першу книгу під назвою "Спогади міжнародного вбивці" як збірку реальних історій. Його книга швидко стає популярною і розпродується зі швидкістю блискавки. Проте, книга привертає увагу не тільки звичайних читачів, але й ЦРУ, злочинців різного рівня і впливових бандитів, що змушує нашого боязкого письменника опинитися у власній історії.

"Реальні спогади міжнародного вбивці": дивіться трейлер

"Падіння Грейс", 2020 рік

Коли ніжна, законослухняна Грейс зізнається у вбивстві свого нового чоловіка, її скептично налаштований молодий адвокат береться розкрити правду. Фільм Тайлера Перрі.

"Падіння Грейс": дивіться трейлер

"Це все він", 2021 рік

Молодіжна кінокомедія 2021 року, рімейк фільму 1999 року "Це все вона". Стрічка створена на основі п'єси "Пігмаліон" Бернарда Шоу та фільму режисера Джорджа К’юкора "Моя чарівна леді". У центрі сюжету – Педжетт Соєр, популярна дівчина в школі й впливова особистість у тіктоці.

"Це все він": дивіться трейлер

"Шестерняшки", 2019 рік

Майбутній батько розшукує свою біологічну матір і виявляє, що він має ще п'ять братів і сестер. Він намагається знайти їх до народження своєї дитини. Перш за все, він зустрічається зі своїм братом Расселом, і разом вони вирушають у подорож, щоб знайти інших братів і сестер. Серед них є Дон, стриптизерка, яка перебуває у в'язниці, Ітан, шахрай, який наслідує стиль сутенера 1970-х років, Джаспер, відомий своїм рудим волоссям і світлішою шкірою, та "Малюк Піт", а також хлопчик, який страждає від поліомієліту.

"Шестерняшки": дивіться трейлер