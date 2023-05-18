Эти фильмы и сериалы привлекают зрителей своим увлекательным сюжетом и профессиональной игрой актеров. Не знаете, что посмотреть на Netflix – обратите внимание на наш список проектов, которые вам понравятся.

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Самые популярные фильмы и сериалы Netflix за все время

Сериалы

  • "Странные чудеса" / Stranger Things (Сезон 4, 2022 год);
  • "Уэнсдэй" / Wednesday (Сезон 1, 2022 год);
  • "Дамер" / DAHMER (Сезон 1, 2022 год);
  • "Бриджертоны" / Bridgerton (Сезон 2, 2022 год);
  • "Ночной агент" / The Night Agent (Сериал 1, 2023 год);
  • "Бриджертоны" / Bridgerton (Сезон 1, 2020 год);
  • "Очень странные дела" / Stranger Things (Сезон 3, 2019 год);
  • "Люцифер" / Lucifer (Сезон 5, 2020 год);
  • "Ведьмак" / The Witcher (Сезон 1, 2019 год);
  • "Изобретая Анну" / Inventing Anna (Сезон 1, 2022 год).

Фильмы

  • "Красное сообщение"/ Red Notice (2021 год);
  • "Не смотрите наверх" / Don't Look Up (2021 год);
  • "Птичий короб" / Bird Box (2018 год);
  • "Достать ножи: Стеклянная луковица" / Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022 год);
  • "Серый человек" / The Gray Man (2022 год);
  • "Проект Адам" / The Adam Project (2022 год);
  • "Эвакуация" / Extraction (2020 год);
  • "Пурпурные сердца" / Purple Hearts (2021 год);
  • "Непростительная" / The Unforgivable (2021 год);
  • "Ирландец" / The Irishman (2019 год).

Напомним, популярный сериал "Джинни и Джорджия" от Netflix будет иметь 3 и 4 сезона. Больше об этом читайте по ссылке.