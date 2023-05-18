Премьера второго сезона "Джинни и Джорджии" состоялась в январе 2023 года и сериал стал одним из самых популярных шоу Netflix за всю историю. В результате он вернется еще на два сезона.
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Сериал "Джинни и Джорджия" продолжили на 3 и 4 сезона
Драмедия с Брианной Гови и Антонией Джентри в главных ролях рассказывает историю семьи Миллер, которая переживает взлеты и падения в жизни после переезда в новый город.
Шоуранерша Дебра Фишер заверила, что каждый из актеров смог сделать это шоу мировым хитом с более чем 500 миллионами просмотров (и это число продолжает расти).
Пока детали сюжета держат в секрете, однако мы можем напомнить о главных сюжетных линиях второго сезона:
- Большая свадьба Джорджии и Пола со взрывным финалом;
- Джинни и Маркус снова расстаются;
- Гил возвращается на сцену;
- Сложные отношения между Джорджией и Остином;
- Новый любовный интерес Джо;
- Сара Вейслесс снова сошлась со своим бывшим.
Второй сезон заканчивается тем, что на свадьбу Джорджии врываются полисмены и арестовывают Джоджию.
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Что говорят актеры и съемочная группа о потенциальном 3 сезоне
В разговоре с DigitalSpy Натан Митчелл, сыгравший Зиона Миллера, сказал: "Мне хотелось бы посмотреть, как обстоят дела с Симоной. Я думаю это всегда весело".
Антония Джентри и Феликс Меллард сказали EOnline, говоря об отношениях своих персонажей: "Я думаю, что они всегда будут в жизни друг друга", дополнив: "У них есть что-то особенное, у них есть взаимопонимание друг с другом".
Дебра Фишер сказала The Wrap: "Мы знаем, где начинается и заканчивается 3-й сезон, и мы знаем, чем закончится игра".
Лемперт также заинтриговал: "Миллеры теперь в одной команде, они единственный фронт, и это интересно; мы никогда не видели этого раньше".
Один из фанатов сериала "Джинни и Джорджия" предполагает, что Пол может умереть в следующем сезоне, отметив: "Шоу продлится еще как минимум два сезона, поэтому Джорджия никак не сможет быть замужем все это время, учитывая ее романтические сюжетные линии как основную часть шоу".
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