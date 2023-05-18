Ожидается, что во 2 сезоне будет 11 серий, две из которых покажут 22 июня, а остальные – каждый следующий четверг. Каков будет сюжет – читайте дальше.

Смотрите также Том Круз снова рискует жизнью: вышел свежий взрывной трейлер "Миссии невозможной 7"

"И просто так": сюжет второго сезона сериала

Во втором сезоне одной из интриг для зрителей будет возвращение персонажа Джона Корбетта, которого сыграл Эйдан Шоу. Неужели между ним и Кэрри Брэдшоу снова вспыхнет огонь любви?

"И именно так я поняла, что некоторые вещи лучше оставить в прошлом. Но, может быть, не все", – намекает на любовный роман героиня Сары Джессики Паркер.

Интересно, что в оригинальном сериале "Секс и город" Эйдан Шоу и Керри Брэдшоу встретились в третьем сезоне. Эйдан, дизайнер мебели, познакомился с Кэри на своей выставке. Они начали встречаться, но в четвертом сезоне все закончилось расставанием. Эйдан также появился в фильме "Секс и город 2", вышедшем в 2010 году, где он был женат и воспитывал троих детей.

Кроме этого, во втором сезоне "И просто так" мы увидим продолжение романа Миранда (Синтии Никсон) с радиоведущей Че Диас (Сарой Рамирез). А также то, как Шарлотта (Кристин Дэвис) переживает за интимную жизнь своей дочери Лили (Кэти Энг).

"И просто так": смотрите официальный тизер сериала

Напомним, первый сезон "И просто так" рассказал о 50-летних ярких и харизматических Керри, Шарлотте и Миранда, которые, несмотря на множество проблем, так же покоряли Нью-Йорк. Однако зрители назвали его скучным, более того, отметили, что вообще не стоило делать перезапуск.