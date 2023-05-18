Очікується, що у 2 сезоні буде 11 серій, дві з яких покажуть 22 червня, а інші – кожного наступного четверга. Яким буде сюжет – читайте далі.

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"І просто так": сюжет другого сезону серіалу

У другому сезоні однією з інтриг для глядачів буде повернення персонажа Джона Корбетта, якого зіграв Ейдан Шоу. Невже між ним та Керрі Бредшоу знову спалахне вогонь кохання?

"І саме так я зрозуміла, що деякі речі краще залишити в минулому. Але, можливо, не всі", – натякає на любовний роман героїня Сари Джессіки Паркер.

Цікаво, що в оригінальному серіалі "Секс і місто", Ейдан Шоу і Керрі Бредшоу зустрілися в третьому сезоні. Ейдан, дизайнер меблів, познайомився з Кері на своїй виставці. Вони почали зустрічатися, але в четвертому сезоні все закінчилося розставанням. Ейдан також з'явився у фільмі "Секс і місто 2", що вийшов у 2010 році, де він був одружений і виховував трьох дітей.

Крім цього, у другому сезоні "І просто так" ми побачимо продовження роману Міранди (Сінтії Ніксон) з радіоведучою Че Діас (Сарою Рамірез). А також те, як Шарлотта (Крістін Девіс) переживає за інтимне життя своєї доньки Лілі (Кеті Енг).

"І просто так": дивіться офіційний тизер серіалу

Нагадаємо, перший сезон "І просто так" розповів про 50-річних яскравих та харизматичних Керрі, Шарлотту та Міранду, які, попри безліч проблем, так само підкорювали Нью-Йорк. Проте глядачі назвали його нудним, ба більше, зазначили, що взагалі не варто було робити перезапуск.