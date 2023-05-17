Оригинальная лента Paramount Pictures "Миссия невозможна", вышедшая в 1996 году, собрала более 3,5 миллиарда долларов. Хотя "Миссия невозможна 3" в 2006 году получила лишь 398 миллионов долларов прибыли, поэтому Крузу удалось успешно возродить франшизу, сделав ее одной из самых известных серий развлекательных блокбастеров, передает 24 Канал.

Смотрите также Криминал, любовь и рэп: вышел трейлер фильма "Короли рэпа", которого ждали 2 года

"Миссия невозможна: Расплата. Часть первая": сюжет и трейлер

Пока нет конкретных деталей относительно сюжета будущего фильма. Известно лишь, что он будет продолжением предыдущей части под названием "Миссия невыполнима: Фолаут".

Согласно трейлерам и анонсам, главным антагонистом в этой истории будет Эсай Моралес, к которому присоединятся Ши Вигман и Пом Клементьев. Несмотря на умение в рукопашном бою, Итану столкнется с большим вызовом, пытаясь уйти от рук врагов и спасти мир.

"Миссия невозможна: Расплата. Часть первая": смотрите трейлер

Актерский состав и дата премьеры

В свои роли вернутся актеры из предыдущих фильмов: Винг Реймс, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Генри Черни, Ванесса Кирби и Фредерик Шмидт. Среди новичков – Гейли Этвелл ("Первый Мститель", "Агент Картер"), Пом Клементьев ("Сторожевые Галактики 2", "Мстители: Война бесконечности"), Кэри Элвес, Роб Делани, Индира Варма, Ши Вигем, Марк Гетисс, Эсай Моралес и Чарльз Парнелл.

Премьера фильма в кино с 13 июля 2023 года.