Главные роли исполнили Михаил Дзюба, Wellboy (Антон Вельбой), Ирма Витовская, Карина Химчук и другие. Композитором и саундпродюсером фильма выступил Cepasa (Павел Ленченко). Об этом 24 Каналу сообщила компания ADASTRA CINEMA.

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"Короли рэпа" сюжет и трейлер

В трейлере знакомимся с главными героями фильма: Димой "Котелом" и Женей "Арахисом". Котел – влюбленный талантливый парень, мечтающий о музыкальной карьере. Однако он нуждается в деньгах и соглашается на быстрый и простой заработок, с которого начинается его криминальная жизнь. Он ищет выход и пытается сбежать, но ставки только повышаются.

"Короли рэпа": смотрите трейлер

Фильм "Короли рэпа" успешно объединил криминальную интригу, любовную историю, яркую музыку и стильный визуальный стиль. Он стал фаворитом Одесского Международного Кинофестиваля (2021), где состоялась его премьера. Позже фильм получил многочисленные награды и положительные отзывы на международных киноивентах, заслужив статус "нового культового украинского блокбастера".

Музыкальное сопровождение является важной и увлекательной составляющей фильма. Он включает в себя композиции известных музыкантов, таких как Kalush, Cepasa, KAZKA, Crechet, Антон Вельбой (Wellboy), который, собственно, сыграл одного из главных героев – Женю "Арахиса". Кроме того, фильм также предлагает треки украинских рэперов.

Украинская звезда кино и театра Ирма Витовская также сыграла неожиданную, но трогательную и драматическую роль в картине, хотя не является главной.