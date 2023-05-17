Головні ролі виконали Михайло Дзюба, Wellboy (Антон Вельбой), Ірма Вітовська, Карина Химчук та інші. Композитором і саундпродюсером фільму виступив Cepasa (Павло Ленченко). Про це 24 Каналу повідомила компанія ADASTRA CINEMA.

Дивіться також Про країну дикунів і бидла, – відомий сценарист "розніс" фільм "Люксембург, Люксембург"

"Королі репу" сюжет і трейлер

У трейлері знайомимося з головними героями фільму: Дімою "Казаном" і Женею "Арахісом". Казан – закоханий талановитий хлопець, який мріє про музичну кар’єру. Однак, він потребує грошей і погоджується на швидкий і простий заробіток, з якого починається його кримінальне життя. Він шукає вихід і намагається втекти, але ставки лише підвищуються.

"Королі репу": дивіться трейлер

Фільм "Королі репу" успішно поєднав кримінальну інтригу, любовну історію, яскраву музику та стильний візуальний стиль. Він став фаворитом Одеського Міжнародного Кінофестивалю (2021 рік), де відбулась його прем’єра. Пізніше фільм отримав численні нагороди й позитивні відгуки на міжнародних кіноівентах, заслуживши статус "нового культового українського блокбастера".

Музичний супровід є важливою і захопливою складовою фільму. Він включає композиції відомих музикантів, таких як Kalush, Cepasa, KAZKA, Crechet, Антон Вельбой (Wellboy), який, власне, зіграв одного з головних героїв – Женю "Арахіса". Крім того, фільм також пропонує треки українських реперів.

Українська зірка кіно і театру Ірма Вітовська також зіграла несподівану, але зворушливу й драматичну роль у стрічці, хоча не є головною.