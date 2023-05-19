Ці фільми гарантовано зігріють ваше серце та створять неповторну атмосферу кохання. Приготуйте попкорн і насолоджуйтесь вечором з цими чудовими фільмами про любов.

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5 романтичних фільмів на вечір п’ятниці

"Води слонам", 2011 рік

Дія розгортається у 1930-х роках в Америці, коли Якоб, молодий студент ветеринарної медицини, переживає втрату своїх батьків. Відчуваючи розчарування у світі, він залишає все позаду і приєднується до славетної циркової трупи, де живе своїм життям, постійно подорожуючи з місця на місце. В цирку він доглядає за тваринами й поступово закохується в чарівну Марлену. Але виявляється, що вона заміжня, а її чоловік – небезпечна особа, з ким краще не мати справи.

"Води слонам": дивіться трейлер

"Кохання, sex і турбулентність", 2013 рік

Антуан, успішний адвокат, завжди був об'єктом жіночої уваги. Коли він вирушає у важливу справу з Нью-Йорка до Парижу, випадковість призводить до того, що він опиняється в літаку поруч зі своєю колишньою подругою, Джулі. Протягом семи довгих годин польоту, вони змушені згадати минулі образи й інші неприємності, які стали причиною їхнього розриву. Чи зможуть вони виправити свою помилку та знову знайти шлях до щастя?

"Кохання, sex і турбулентність": дивіться трейлер

"Сьогодні спиш зі мною", 2023 рік

Емоційний фільм, у центрі сюжету якого – застрягла в безпристрасному шлюбі журналістка, яка має обирати: люблячий чоловік чи колишній молодший бойфренд, який повернувся в її життя.

"Сьогодні спиш зі мною": дивіться трейлер

"Далечінь", 2023 рік

Перевантажена роботою та недооцінена жінка тікає до котеджу покійної матері й виявляє, що попередній власник досі живе на тій самій земельній ділянці.

"Далечінь": дивіться трейлер

"Любов у квадраті", 2021 рік

Польська романтична комедія 2021 року режисера Філіпа Зільбера за сценарієм Віктора Пьонтковського та Марзанни Політ. У 2023 році вийшла друга частина фільму. Стрічка розповідає про життя відомої вчительки, її кохання та стосунки зі скандальним журналістом.

"Любов у квадраті": дивіться трейлер