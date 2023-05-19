Эти фильмы гарантированно согреют ваше сердце и создадут неповторимую атмосферу любви. Приготовьте попкорн и наслаждайтесь по вечерам с этими замечательными фильмами о любви.
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5 романтических фильмов на вечер пятницы
"Воды слонам", 2011 год
Действие разворачивается в 1930-х годах в Америке, когда Якоб, молодой студент ветеринарной медицины, переживает потерю родителей. Чувствуя разочарование в мире, он оставляет все позади и присоединяется к знаменитой цирковой труппе, где живет своей жизнью, постоянно путешествуя с места на место. В цирке он ухаживает за животными и постепенно влюбляется в очаровательную Марлену. Но оказывается, что она замужем, а ее муж – опасное лицо, с кем лучше не иметь дела.
"Воды слонам": смотрите трейлер
"Любовь, sex и турбулентность", 2013 год
Антуан, успешный адвокат, всегда являлся объектом женского внимания. Когда он отправляется в важное дело из Нью-Йорка в Париж, случайность приводит к тому, что он оказывается в самолете рядом со своей бывшей подругой Джули. В течение семи долгих часов полета они вынуждены вспомнить прошлые обиды и другие неприятности, которые стали причиной их разрыва. Смогут ли они исправить свою ошибку и снова найти путь к счастью?
"Любовь, sex и турбулентность": смотрите трейлер
"Сегодня спишь со мной", 2023 год
Эмоциональный фильм, в центре сюжета которого – застрявшая в бесстрастном браке журналистка, которая должна выбирать: любящий мужчина или бывший младший бойфренд, вернувшийся в ее жизнь.
"Сегодня спишь со мной": смотрите трейлер
"Даль", 2023 год
Перегруженная работой и недооцененная женщина убегает в коттедж покойной матери и обнаруживает, что предыдущий владелец до сих пор живет на том же земельном участке.
"Даль": смотрите трейлер
"Любовь в квадрате", 2021 год
Польская романтическая комедия 2021 года режиссера Филиппа Зильбера по сценарию Виктора Пентковского и Марзанны Полит. В 2023 году вышла вторая часть фильма. Лента рассказывает о жизни известной учительницы, ее любви и отношениях со скандальным журналистом.
"Любовь в квадрате": смотрите трейлер