Среди лент, которые украинцы чаще всего просматривали в мае, оказался и чувственный романтический фильм "Пурпурные сердца". Ниже смотрите полный список лент, из которых вы можете выбрать что-нибудь атмосферное для вечернего просмотра.

Смотрите также 10 классных фильмов, которые стоит посмотреть на Netflix к концу мая

Самые популярные фильмы Netflix в Украине

За период с 14 по 21 мая в лидеры выбилась драма "Мать", исследующая сложные решения, с которыми приходится столкнуться матери, а также раскрывает сущность материнской любви и жертвенности.

Главную роль сыграла Дженнифер Лопес, которая по сюжету постоянно оказывается в опасности и надвигает опасность на свою дочь Зою. Фильм вышел на Netflix перед Днем матери, 12 мая.

"Мать": смотрите трейлер

Больше проектов в рейтинге:

"Город лжи", 2018 год;

"Турбо", 2013 год;

"Маршрут к любви", 2023 год;

"Верная тебе", 2022 год;

"Пурпурные сердца", 2022 год;

"Красное сообщение", 2021 год;

"Загадочное убийство 2", 2023;

"Армия воров", 2021 год;

"Форсаж 9: Безудержная сага", 2021 год.

Самые популярные фильмы Netflix в Украине / Netflix

Смотрите также Персонажи "Русалочки" 1989 года и сейчас: фотосравнение впечатляют

Самые популярные сериалы Netflix в Украине

Первую позицию среди сериалов занял проект "Королева Шарлотта: История Бриджертонов", рассказывающий историю брака королевы Шарлотты с английским королем Георгом, который стал началом невероятной истории любви и сменил высшее общество. Главную роль сыграли Индия Амартейфио и Кори Милкрист.

"Королева Шарлотта: История Бриджертонов": смотрите трейлер

Больше проектов в рейтинге:

"Ночной агент", 1 сезон, 2023;

"Целую, Китти", 1 сезон, 2023 год;

"Бриджертоны", 1, 2 сезона, 2020 – 2022 годы;

"Переулок Светлячков", 1, 2 сезона, 2021 – 2023 годы;

"Ромео и Джульетта из Черкасс", 1 сезон, 2021 год;

"Императрица", 1 сезон, 2022;

"Сладкоежка", 2 сезон, 2023 год.

Самые популярные сериалы Netflix / Netflix