Среди лент, которые украинцы чаще всего просматривали в мае, оказался и чувственный романтический фильм "Пурпурные сердца". Ниже смотрите полный список лент, из которых вы можете выбрать что-нибудь атмосферное для вечернего просмотра.
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Самые популярные фильмы Netflix в Украине
За период с 14 по 21 мая в лидеры выбилась драма "Мать", исследующая сложные решения, с которыми приходится столкнуться матери, а также раскрывает сущность материнской любви и жертвенности.
Главную роль сыграла Дженнифер Лопес, которая по сюжету постоянно оказывается в опасности и надвигает опасность на свою дочь Зою. Фильм вышел на Netflix перед Днем матери, 12 мая.
"Мать": смотрите трейлер
Больше проектов в рейтинге:
- "Город лжи", 2018 год;
- "Турбо", 2013 год;
- "Маршрут к любви", 2023 год;
- "Верная тебе", 2022 год;
- "Пурпурные сердца", 2022 год;
- "Красное сообщение", 2021 год;
- "Загадочное убийство 2", 2023;
- "Армия воров", 2021 год;
- "Форсаж 9: Безудержная сага", 2021 год.
Самые популярные фильмы Netflix в Украине / Netflix
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Самые популярные сериалы Netflix в Украине
Первую позицию среди сериалов занял проект "Королева Шарлотта: История Бриджертонов", рассказывающий историю брака королевы Шарлотты с английским королем Георгом, который стал началом невероятной истории любви и сменил высшее общество. Главную роль сыграли Индия Амартейфио и Кори Милкрист.
"Королева Шарлотта: История Бриджертонов": смотрите трейлер
Больше проектов в рейтинге:
- "Ночной агент", 1 сезон, 2023;
- "Целую, Китти", 1 сезон, 2023 год;
- "Бриджертоны", 1, 2 сезона, 2020 – 2022 годы;
- "Переулок Светлячков", 1, 2 сезона, 2021 – 2023 годы;
- "Ромео и Джульетта из Черкасс", 1 сезон, 2021 год;
- "Императрица", 1 сезон, 2022;
- "Сладкоежка", 2 сезон, 2023 год.
Самые популярные сериалы Netflix / Netflix