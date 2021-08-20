Іноді страждаю від прохань повторити голос персонажів, – інтерв'ю з актором дубляжу Малухою

Грати акторську роль можна і за кадром. Саме тому буває, що шанувальники впізнають кумирів не за зовнішністю, а за голосом.

Про це у ранковому шоу 24 каналу розповів актор театру, радіо, телебачення Євген Малуха, який озвучує та дублює мультсеріали. Також він поділився історіями, як отримав роботу та як реагує на прохання говорити голосом героїв мультфільмів та кіно.

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"Це грань моєї акторської професії"

Чому ви обрали професію актора?

З дитинства мріяв бути або вчителем, або слідчим, або актором. Коли настав обирати професію, то я вибрав акторство. Вступав туди, де раніше приймали документи. Тоді це було в театральному інституті.

З'ясувалось, що я обрав ту професію і вона мене. Закінчив інститут, почав працювати. Професія актора об'єднує в собі і слідчого, і лікаря, і всі інші професії, які існують у світі.

Як стати актором дубляжу?

Спеціально не навчався, тоді не було такої школи. Пішов пробувати себе на радіо, де набирали дикторів. Там тоді були такі світила. Я почитав новини з листка. Сказали, що потрібно тренувати орфоепію і конкурс я не пройшов.

Після цього сказав, що диктор на радіо – не моя професія. Я працюю в театрі й нічого не знаю. І так було до моменту якогось запрошення від людини, якій я дуже довіряю.

Це був 1996 рік. Якраз "починався" наступ Голлівуду на Україну, українського глядача. Я прийшов на проби й зразу мене посадили до мікрофона. Почав грати тих персонажів, які є на екрані й зрозумів, що це теж якась грань моєї акторської професії.

Чи є різниця між дубляжем та озвучкою?

Різниця суттєва, тому що озвучка – це просто подання тексту, начитування закадрового тексту за персонажами. Раніше один режисер називав це іронічно – "як КДБіст із-за кущів". Тобто коментує те, що відбувається на екрані. Чутно оригінал, чутно актора, який озвучує.

Дубляж – це повний запис звукової доріжки. Стирають голоси іноземною. Записують українські голоси.



Євген Малуха озвучує відомі мультфільми та кіно / Фото The Village

Чи часто вас просять говорити голосом Альфа чи Гомера Сімпсона?

Це постійно відбувається. Іноді просто страждаю від того, що люди хочуть почути інтонації персонажів.

Нецікаво жити без якогось гумору, без іронічного чи саркастичного гумору. Доводиться відповідати. Іноді я роблю отакі виходи.

Чи пропонували Вам дублювати піратський контент?

Постійно пропонують. Іноді дублюється, іноді й озвучується. Тому що й сьогодні, і в минулому, й майбутньому глядач захоче бачити те, що виходить вже, щоб воно було тут у нас.

Є студії, які працюють у зв'язці з виробником і відсоток від нашого онлайн-кінотеатру платять виробникові. Це є такий спільнокошт, коли люди збираються і роблять продукт для домашнього вжитку й запрошують мене, інших акторів.

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Робимо звукову доріжку, а це вже їхнє право відповідати за це. Ми робимо це для конкретного глядача і слухача. Там розбиратися в піратстві – це не наша справа. Нехай інші органи розбираються, де піратство, а де законний контент і грань піратства й законного контенту. Є піратство для вигоди, щоб отримати зиск, а якщо це для себе, подивитися в домашніх умовах, то великого криміналу тут немає.

"Щоб були перерви покурити й випити кави"

Чи впізнають вас за голосом незнайомі люди?

Можу пожартувати, коли купляю щось. Дівчинка повертає голову і каже: "Я ваш голос десь чула. А ви мультфільми не озвучуєте?". Відповідаю, що просто на радіо працюю.

Чи додалося роботи на фоні серіального буму у світі?

Я, скоріш за все, двома руками за те, щоб ми не дублювали іноземні серіали – вони нікуди не дінуться. Потрібне виробництво свого продукту, тому що актори старіють.

Є велика плеяда акторів, вихованих ще в радянські часи, які можуть, вміють і грають. Однак матеріалу знімали мало. Я десь з 2016 року почав ходити на кастинги в україномовні фільми.



Євгена Малуху часто впізнають за персонажами, яких він озвучує / Скриншот з Simpsons

Яка із ролей була для вас найскладнішою?

У мене була роль у театрі "Золоті ворота" у виставі "Акторські ігри з Арістофаном", які переходять у вечерю із глядачем. Я грав там бога Ерота напівоголеним, в лосинах, в блакитній перуці і з 5 бананами на поясі. Оце для мене було складно – з'явитися з оголеним торсом на сцені, але це була комедія.

Що вам подобається у вашій професії?

Мені подобається все. Головне, щоб були перерви покурити й випити кави. Всі люди, з якими я спілкуюся – це достойні люди, з якими цікаво працювати. Так, ми не тусуємось на світських раутах. Не ходимо один до одного в гості, а зустрічаємось тільки на роботі й від цього задоволення отримуємо більше, бо нікому нічого не винні, крім роботи, а роботодавець – крім зарплати через касу.

А що дратує?

Я всім задоволений.