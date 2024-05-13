Захочеться повторити: 4 найсексуальніші сцени у фільмах за останні 10 років

Жоден фільм не обходиться без любовної сюжетної лінії, що наповнена пристрасними поцілунками та абсолютною відвертістю перед глядачем. Протягом останніх років автори стрічок наважуються на все інтимніші сексуальні сцени, що розбурхують уяву.

У добірці Кіно 24 читайте про найсексуальніші моменти у фільмах, що створені протягом останніх 10 років. Їх точно захочеться повторити після перегляду.

До слова Євробачення близько: 3 найкращі фільми про конкурси, які змушують повірити у себе

"Служниця"

Корейський драматичний фільм переносить глядача на сто років назад. Шахрай пропонує молодій дівчині СукХі стати служницею багатої японки. Чоловік хоче, щоб СукХі заволоділа її статками, але дівчата закохуються одна в одну. Щоб зняти сцену лесбійського інтиму, режисер відправив чоловічий склад знімальної групи на вихідний, а сам процес зафільмував на камеру з дистанційним керуванням з допомогою жінки-операторки.



Еротичні сцени / Кадр з фільму

"Називай мене своїм ім'ям"

Романтичний фільм, що був номінований на Оскар, розповідає про підлітка Еліо, який закохується в аспіранта. Той приїхав погостювати до батька Еліо – викладача. Почуття юнаків стають взаємними, тож у стрічці безліч інтимних сцен.



Еротичні сцени / Кадр з фільму

"Спостерігачі"

Еротичний трилер показує історію молодої пари, які слідкують за своїми сусідами та їхнім сексуальним життям. Та найбільш відверті сцени у фільмі із самими головними героями, яких грають Сідні Свіні та Джастіс Сміт.



Еротичні сцени / Кадр з фільму

"Божа земля"

Британська драма розповідає про молодого фермера Джонні, який живе звичайним сільським життям у Йоркширі. Він наймає румунського мігранта і вперше у житті закохується. Хлопці багато працюють на господарстві, де все більше відчувають потяг один до одного.



Еротичні сцени / Кадр з фільму

"Бідолашні створіння"

У цьому фільмі Емма Стоун зіграла колишню мертву жінку, яка ожила завдяки мозку немовляти. Вона дорослішає та пізнає себе. Сексуальні сцени у чорній комедії не завжди були неймовірними чи драйвовими – вони були реалістичними та відображали шлях головної героїні.



Еротичні сцени / Кадр з фільму

Такі стрічки чудово підійдуть для перегляду разом з коханою людиною. Вони додадуть романтичному вечору пристрасті та іскри.