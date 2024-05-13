Захочется повторить: 4 самые сексуальные сцены в фильмах за последние 10 лет

Ни один фильм не обходится без любовной сюжетной линии, наполненной страстными поцелуями и абсолютной откровенностью перед зрителем. В последние годы авторы лент решаются на все более интимные сексуальные сцены, будоражащие воображение.

В подборке Кино 24 читайте о самых сексуальных моментах в фильмах, созданных в течение последних 10 лет. Их точно захочется повторить после просмотра.

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"Служанка"

Корейский драматический фильм переносит зрителя на сто лет назад. Мошенник предлагает молодой девушке СукХи стать служанкой богатой японки. Мужчина хочет, чтобы СукХи завладела ее состоянием, но девушки влюбляются друг в друга. Чтобы снять сцену лесбийского интима, режиссер отправил мужской состав съемочной группы на выходной, а сам процесс снял на камеру с дистанционным управлением с помощью женщины-операторши.



Эротические сцены / Кадр из фильма

"Зови меня своим именем"

Романтический фильм, что был номинирован на Оскар, рассказывает о подростке Элио, который влюбляется в аспиранта. Тот приехал погостить к отцу Элио – преподавателя. Чувства юношей становятся взаимными, поэтому в ленте множество интимных сцен.



Эротические сцены / Кадр из фильма

"Вуайеристы"

Эротический триллер показывает историю молодой пары, которые следят за своими соседями и их сексуальной жизнью. И наиболее откровенные сцены в фильме с самими главными героями, которых играют Сидни Суини и Джастис Смит.



Эротические сцены / Кадр из фильма

"Божья земля"

Британская драма рассказывает о молодом фермере Джонни, который живет обычной сельской жизнью в Йоркшире. Он нанимает румынского мигранта и впервые в жизни влюбляется. Ребята много работают на хозяйстве, где все больше чувствуют влечение друг к другу.



Эротические сцены / Кадр из фильма

"Бедные-несчастные"

В этом фильме Эмма Стоун сыграла бывшую мертвую женщину, которая ожила благодаря мозгу младенца. Она взрослеет и познает себя. Сексуальные сцены в черной комедии не всегда были невероятными или драйвовыми – они были реалистичными и отражали путь главной героини.



Эротические сцены / Кадр из фильма

Такие ленты прекрасно подойдут для просмотра вместе с любимым человеком. Они придадут романтическому вечеру страсти и искры.