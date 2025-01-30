Відома українська акторка про сексуальні домагання в університеті: "Такі речі ставались"

Останнім часом у мережі з'явилось багато скандальних новин, які стосуються сексуальних домагань викладачів університетів. Українські актори почали ділитися моментами зі своєї акторської кар'єри, які до цього залишались невідомими для широкої аудиторії. Одним із таких випадків стали нещодавні заяви про домагання з боку одного з викладачів – Талашка.

Відома українська акторка Ірина Островська в інтерв'ю для 24 Каналу вирішила поділитися своїм досвідом і відкрито висловити свою думку з приводу сексуальних домагань в академічному середовищі. У матеріалі дізнаєтесь, що сказала знаменитість.

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Ірина Островська висловилась про сексуальні домагання викладачів: що сказала акторка

Ірина Островська зазначає, що сексуальні домагання, в яких звинувачують Талашка та Андрія Білоуса, є неприпустимими та огидними.

Найбільш гидким в цих випадках є те, що це викладачі, тобто їхні жертви – студентки, залежні від них, і це все прикрашалось зняттям затисків у майбутніх акторок,

– каже акторка.

Ірина підкреслює, що якби роботодавець відчував свою відповідальність за дії працівників, такі ситуації припинялися б набагато швидше. Вона також зазначає, що дівчата мовчать або говорять анонімно, що ускладнює покарання. Островська сподівається, що всі свідчення постраждалих зрештою потраплять до поліції.

Окрім цього, акторка розповіла, чи зустрічалась вона з таким явищем під час навчання в університеті.

Це ж не лише харасмент на робочому місці або навчанні, який супроводжується залякуванням чи погрозами. Це будь-які непристойні зауваження, доторкання до тіла, поплескування, жарти, сексуальні питання чи пропозиції. Так, такі речі ставались, але я не залежала від цих людей, тож і не сприймала це за домагання. Скоріше за чоловічу недолугість і гидотну самовпевненість,

– каже Ірина.

Водночас, за її словами, в Україні існує презумпція невинуватості, і без доказів можна знищити будь-якого чоловіка, просто звинувативши його в домаганні.