В одній із підбірок найкращих фільмів опинилася стрічка 1998 року "Знайомтеся – Джо Блек". У матеріалі розповідаємо більше про сюжет стрічки та чи варто дивитись цю кіноісторію.

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Що відомо про фільм "Знайомтеся – Джо Блек"

"Знайомтеся – Джо Блек" – це один із тих фільмів 90-х, що повертають глядача у період наївності.

За сюжетом, Вільям Періш – медіамагнат, який має все, чого тільки можна бажати: багатство, успіх, славу та неймовірну владу. Він на порозі свого 60-річчя, і здається, що його життя досягло апогею. Але перед ювілеєм його спокій порушує несподівана зустріч із загадковим незнайомцем. І дуже скоро стає зрозуміло, що цей чоловік – не простий випадковий перехожий, а сама Смерть, яка втілилася в людську подобу, аби забрати Вільяма на той світ.



Фільм "Знайомтеся – Джо Блек" / Кадр із фільму

Але, попри свою місію, Смерть не спішить виконати своє завдання. "Джо Блек", як він сам себе називає, дає Вільяму шанс – час, щоб завершити всі свої незакінчені справи та попрощатися з життям. Періш погоджується, сподіваючись використати цей час для того, щоб завершити важливі справи, які він залишав на потім. Йому здається, що це остання можливість для рефлексії та розв'язання проблем, що накопичилися за його довге й успішне життя.

"Знайомтеся – Джо Блек": дивіться онлайн трейлер фільму

Але все ускладнюється, коли Вільям дізнається, що його донька, Сьюзен, закохується у Джо. І Джо, з його особливою природою, не просто спостерігає за цією ситуацією – він сам відчуває почуття до неї, що ставить все під загрозу. Зі зростанням емоційної прив'язаності між Джо та Сьюзен, Вільяму стає все важче виконати свою обіцянку і провести останні хвилини життя в мирі зі Смертю.

Цей сюжет переплітає елементи драми, романтики та філософських роздумів про смерть, життя і людські стосунки, змушуючи глядачів задуматися над тим, що важливе в їхньому житті і які питання не можна відкладати на потім.