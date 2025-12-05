Укр Рус
Діти були в шоці, – відомий український актор вразив історією про Святого Миколая
5 грудня, 10:30
Діти були в шоці, – відомий український актор вразив історією про Святого Миколая

Ольга Паньків
Іван Бліндар – популярний український актор театру та кіно. Ви точно знаєте його з фільму "Я, "Побєда" і Берлін", у якому Іван зіграв роль Скрябіна.

Український актор пригадав, як заробляв у студентські роки. У матеріалі 24 Каналу дізнаєтесь подробиці.

Як Іван Бліндар заробляв у студентські роки?

Український актор Іван Бліндар пригадав, як заробляв у студентські роки. За його словами, під час навчання в університеті майже всі працювали, де могли: хтось роздавав листівки, хтось був офіціантом чи продавав сувеніри. Актор зазначив, що сам обрав шлях аніматора, адже тоді гостро стояло питання заробітку. Він розповів, що навколо були Дідами Морозами й Бабами Ягами, а йому випадало перевтілюватися у Святого Миколая або Пірата – залежно від формату вечірки. 

Особливо відповідально, за його словами, було грати Святого Миколая, адже потрібно було максимально вживатися в роль, бо якщо бодай одна дитина не повірить у персонажа – це вже проблема.

Була ситуація, коли старші діти кажуть: "А ми знаємо, що ви не Святий Миколай. Ви просто переодягнений актор, який грає Святого Миколая". Я їм кажу: "Ну так ви що, думаєте, що Святий Миколай може до всіх встигнути? Він роздає нам завдання, присилає костюм, сценарій і каже, що отак ми маємо виступати, так грати, так текст говорити". І тоді вони мені: "А ви знаєте свого Миколая?" Я відповів: "Звісно, знаю. Він же мені все присилав, ми розмовляли, він пояснював, що і як робити". Тоді діти були в шоці й вірили,
– поділився Іван.

Що відомо про ролі Івана Бліндара?

Однією з найбільш знакових ролей у кіно, яку втілив Іван, це Скрябін у фільмі "Я, "Побєда" і Берлін". Також актор втілив роль Святого Миколая у фільмі "Вартові Різдва". 

Крім того Івана Бліндара можна побачити у численних ролях в Івано-Франківському драмтеатрі, серед найпопулярніших ролей: 

  • "На Західному фронті без перемін" Е. М. Ремарк – Пауль Боймер
  • "Модільяні» – Моріс Утрілло
  • "Нація" за М. Матіос  – Він, Син
  • "…майже ніколи не навпаки…" за М. Матіос – Іван Варварчук
  • "Гуцулка Ксеня" Я. Барнич  – Юрко
  • "Калігула" за А. Камю – Хереа
  • "Коляда та й плєс" – Коза