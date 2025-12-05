Український актор пригадав, як заробляв у студентські роки. У матеріалі 24 Каналу дізнаєтесь подробиці.

Як Іван Бліндар заробляв у студентські роки?

Український актор Іван Бліндар пригадав, як заробляв у студентські роки. За його словами, під час навчання в університеті майже всі працювали, де могли: хтось роздавав листівки, хтось був офіціантом чи продавав сувеніри. Актор зазначив, що сам обрав шлях аніматора, адже тоді гостро стояло питання заробітку. Він розповів, що навколо були Дідами Морозами й Бабами Ягами, а йому випадало перевтілюватися у Святого Миколая або Пірата – залежно від формату вечірки.

Особливо відповідально, за його словами, було грати Святого Миколая, адже потрібно було максимально вживатися в роль, бо якщо бодай одна дитина не повірить у персонажа – це вже проблема.

Була ситуація, коли старші діти кажуть: "А ми знаємо, що ви не Святий Миколай. Ви просто переодягнений актор, який грає Святого Миколая". Я їм кажу: "Ну так ви що, думаєте, що Святий Миколай може до всіх встигнути? Він роздає нам завдання, присилає костюм, сценарій і каже, що отак ми маємо виступати, так грати, так текст говорити". І тоді вони мені: "А ви знаєте свого Миколая?" Я відповів: "Звісно, знаю. Він же мені все присилав, ми розмовляли, він пояснював, що і як робити". Тоді діти були в шоці й вірили,

– поділився Іван.

Що відомо про ролі Івана Бліндара?

Однією з найбільш знакових ролей у кіно, яку втілив Іван, це Скрябін у фільмі "Я, "Побєда" і Берлін". Також актор втілив роль Святого Миколая у фільмі "Вартові Різдва".

Крім того Івана Бліндара можна побачити у численних ролях в Івано-Франківському драмтеатрі, серед найпопулярніших ролей: