Украинский актер вспомнил, как зарабатывал в студенческие годы. В материале 24 Канала узнаете подробности.

Как Иван Блиндар зарабатывал в студенческие годы?

Украинский актер Иван Блиндар вспомнил, как зарабатывал в студенческие годы. По его словам, во время учебы в университете почти все работали, где могли: кто-то раздавал листовки, кто-то был официантом или продавал сувениры. Актер отметил, что сам выбрал путь аниматора, ведь тогда остро стоял вопрос заработка. Он рассказал, что вокруг были Дедами Морозами и Бабами Ягами, а ему выпадало перевоплощаться в Святого Николая или Пирата – в зависимости от формата вечеринки.

Особенно ответственно, по его словам, было играть Святого Николая, ведь нужно было максимально вживаться в роль, потому что если хотя бы один ребенок не поверит в персонажа – это уже проблема.

Была ситуация, когда старшие дети говорят: "А мы знаем, что вы не Святой Николай. Вы просто переодетый актер, который играет Святого Николая". Я им говорю: "Ну так вы что, думаете, что Святой Николай может ко всем успеть? Он раздает нам задания, присылает костюм, сценарий и говорит, что так мы должны выступать, так играть, так текст говорить". И тогда они мне: "А вы знаете своего Николая?" Я ответил: "Конечно, знаю. Он же мне все присылал, мы разговаривали, он объяснял, что и как делать". Тогда дети были в шоке и верили,

– поделился Иван.

Что известно о роли Ивана Блиндара?

Одной из самых знаковых ролей в кино, которую воплотил Иван, это Скрябин в фильме "Я, "Победа" и Берлин". Также актер воплотил роль Святого Николая в фильме "Стражи Рождества".

Кроме того Ивана Блиндара можно увидеть в многочисленных ролях в Ивано-Франковском драмтеатре, среди самых популярных ролей: