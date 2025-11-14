Українки в Голлівуді: фільми з Ольгою Куриленко та Іванною Сахно

14 листопада день народження святкують дві голлівудські акторки українського походження. Ольга Куриленко сьогодні виповнилося 46 років, а Іванна Сахно відзначає 28-річчя.

Куриленко родом із міста Бердянськ Запорізької області, а Сахно народилася у Києві, однак акторки вже давно працюють за кордоном. В яких фільмах знялись українки, розповість 24 Канал.

Фільми з Ольгою Куриленко

"Безіменний палець" (2005)

Роль : Іріс

Рейтинг IMDb: 6.1/10

У фільмі розповідається про 21-річну Іріс, яка працює на фабриці газованих напоїв. З дівчиною стався нещасний випадок, внаслідок якого вона втратила кінчик безіменного пальця.

Після звільнення Іріс шукає нову роботу та житло. Якось вона потрапляє до дивної лабораторії, де зберігаються особисті експонати людей, а керівнику якраз потрібна асистентка.

"Безіменний палець": дивіться онлайн трейлер фільму

"Світ забуття" (2013)

Роль : Юлія Русакова

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Джек Гарпер – учасник масштабної операції з видобутку необхідних ресурсів з поверхні планети. Одного разу під час патрулювання чоловік рятує незнайомку, яка була на космічному кораблі, адже той зазнав аварії.

Після неочікуваної появи дівчини стаються різні події.

"Світ забуття": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шукач води" (2014)

Роль : Айша

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Надворі 1919 рік. Австралієць Джошуа Коннор хоче знайти своїх трьох синів, тож вирушив до Туреччини. Хлопці вважаються безвісти зниклими після однієї з найкривавіших битв Першої світової війни. Несподівано у батька з'являється надія.

"Шукач води": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільми з Іванною Сахно

"Шпигун, який мене кинув" (2018)

Роль : Надєжда

Рейтинг IMDb: 6.1/10

У центрі сюжету – дві подруги з Лос-Анджелеса, Одрі та Морган. Колишній бойфренд Одрі – спецагент американської розвідки. Під час служби хлопець нажив ворогів, які можуть зашкодити його близьким.

Одрі та Морган також опиняються у небезпеці, тож попереду в дівчат чимало випробувань.

"Шпигун, який мене кинув": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пік страху" (2020)

Роль : Мія

Рейтинг IMDb: 4/4/10

Пара сноубордистів відправляється до Грузії в гори. Мія та Макс заселяються в готелю, який приховує страшну таємницю. Адміністраторка рекомендує їм не від'їжджати далеко та остерігатися деяких гірських трас.

Проте Мія та Макс не послухались жінки й тепер намагаються вижити в засніжених горах.

"Пік страху": дивіться онлайн трейлер фільму

"M3GAN 2.0" (2025)

Роль : Амелія

Рейтинг IMDb: 6.0/10

Раніше Джемм розвивала робототехніку і штучний інтелект, однак тепер намагається переконати людей, що ці розробки небезпечні. Виробники зброї скористалися напрацюваннями дівчини щодо створення розумної ляльки. Так, з'явився робот шпигун Амелія, що схожа на людину.

Амелія керує своєю свідомістю і стає смертоносною зброєю, а Джемм намагається знищити її.

"M3GAN 2.0": дивіться онлайн трейлер фільму