Із закликом звільнити Тайру та сильними гаслами про геноцид: українці вразили виходом у Каннах

Режисер картини "Бачення метелика" на фотокол одягнув чорну футболку із закликом звільнити українську парамедикиню Юлію Паєвську "Тайру". Свій образ Максим доповнив окулярами проти сонця із лінзами синього та жовтого кольорів. А на нігтях виднівся манікюр із тризубом та надписом "Воля".

Продюсерки Дар'я та Єлизавета також одягнули чорні футболки з вставками, на яких зображенні жахливі кадри руйнування українських міст російською армією з надписом Ukraine live. На задній стороні футболок написано: Sensitive content. Russians kill Ukrainians. Do you find it offensive and disturbing to talk about this genocide? (Чуттєвий контент. Росіяни вбивають українців. Чи вважаєте ви образливими та тривожними розмови про цей геноцид?).

Каннський міжнародний фестиваль – це найкращий майданчик для того, аби саме українські голоси були почуті, й світ нарешті почав правильно розставляти акценти, бачити зв‘язки російської культури й російської агресії, і розглядати українсько-російські стосунки крізь колоніальну оптику. Ми з командою фільму сповнені рішучості зробити для цього все можливе,

– наголосив Наконечний.

Продюсерка Єлизавета Сміт, режисер Максим Наконечний та продюсерка Дар’я Бассель у Каннах / Фото Getty images

Про що розповідає стрічка "Бачення метелика"

Повнометражний дебют Максима Наконечного – це жорстка та сюрреалістична історія про жінку-воїна, яка не бажає бути жертвою. Після звільнення з ворожого полону аеророзвідниця Ліля намагається повернутися до свого мирного життя в Україні. Біль і травма через пережите повсякчас виринають на поверхню, ніби уві сні, та щось всередині неї не дозволяє забути, чому вона мусить жити далі.

Знімаючи фільм, режисер плекав надію, що він здебільшого буде про минуле й про наслідки війни, з якими ми як суспільство мали б впоратися. "Але це виявився фільм про наше теперішнє й майбутнє, про передчуття великої війни та місце, яке свідомо займає в ній кожна людина", – розповів режисер стрічки Максим Наконечний.



Кадр з фільму "Бачення метелика" / Фото Держкіно