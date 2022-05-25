С призывом освободить Тайру и сильными лозунгами о геноциде: украинцы поразили выходом в Каннах
Продюсер Елизавета Смит, режиссер Максим Наконечный и продюсер Дарья Бассель приняли участие в фотосессии 75-го Каннского кинофестиваля, чтобы презентовать ленту "Видение бабочки". Авторы фильма вышли в одежде с сильными лозунгами, чтобы еще раз напомнить о войне в Украине.
Режиссер картины "Видение бабочки" на фотокол надел черную футболку с призывом освободить украинского парамедика Юлию Паевскую "Тайру". Свой образ Максим дополнил очками против солнца с линзами синего и желтого цвета. А на ногтях виднелся маникюр с трезубцем и надписью "Воля".
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Продюсеры Дарья и Елизавета также надели черные футболки со вставками, на которых изображены ужасающие кадры разрушения украинских городов российской армией с надписью Ukraine live. На задней стороне футболок написано: Sensitive content. Russians kill Russian. Do you find it offensive and disturbing to talk o this genocide? (Чувственный контент. Россияне убивают украинцев. Считаете ли вы оскорбительными и тревожными разговоры об этом геноциде?).
Каннский международный фестиваль – это лучшая площадка для того, чтобы украинские голоса были услышаны, и мир наконец начал правильно расставлять акценты, видеть связи русской культуры и российской агрессии, и рассматривать украинско-российские отношения сквозь колониальную оптику. Мы с командой фильма полны решимости сделать для этого все возможное,
– подчеркнул Наконечный.
Продюсер Елизавета Смит, режиссер Максим Наконечный и продюсер Дарья Бассель в Каннах / Фото Getty images
О чем рассказывает лента "Видение бабочки"
Полнометражный дебют Максима Наконечного – жесткая и сюрреалистическая история о женщине-воине, которая не желает быть жертвой. После освобождения из вражеского плена аэроразведчица Лиля пытается вернуться в свою мирную жизнь в Украине. Боль и травма из-за пережитого постоянно выныривают на поверхность, как во сне, но что-то внутри нее не позволяет забыть, почему она должна жить дальше.
Снимая фильм, режиссер питал надежду, что он в большинстве своем будет о прошлом и о последствиях войны, с которыми мы как общество должны справиться. "Но это оказался фильм о нашем настоящем и будущем, о предчувствиях большой войны и месте, которое сознательно занимает в ней каждый человек", – рассказал режиссер фильма Максим Наконечный.
Кадр из фильма "Видение бабочки" / Фото Госкино
Напомним, во время премьеры фильма "Три тысячи лет тоски" на красную дорожку Каннского кинофестиваля внезапно выбежала активистка. Она имела нарисованный украинский флаг на теле, где также писало "Прекратите нас насиловать".