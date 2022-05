Режиссер картины "Видение бабочки" на фотокол надел черную футболку с призывом освободить украинского парамедика Юлию Паевскую "Тайру". Свой образ Максим дополнил очками против солнца с линзами синего и желтого цвета. А на ногтях виднелся маникюр с трезубцем и надписью "Воля".

Продюсеры Дарья и Елизавета также надели черные футболки со вставками, на которых изображены ужасающие кадры разрушения украинских городов российской армией с надписью Ukraine live. На задней стороне футболок написано: Sensitive content. Russians kill Russian. Do you find it offensive and disturbing to talk o this genocide? (Чувственный контент. Россияне убивают украинцев. Считаете ли вы оскорбительными и тревожными разговоры об этом геноциде?).

Каннский международный фестиваль – это лучшая площадка для того, чтобы украинские голоса были услышаны, и мир наконец начал правильно расставлять акценты, видеть связи русской культуры и российской агрессии, и рассматривать украинско-российские отношения сквозь колониальную оптику. Мы с командой фильма полны решимости сделать для этого все возможное,

– подчеркнул Наконечный.

Продюсер Елизавета Смит, режиссер Максим Наконечный и продюсер Дарья Бассель в Каннах / Фото Getty images

О чем рассказывает лента "Видение бабочки"

Полнометражный дебют Максима Наконечного – жесткая и сюрреалистическая история о женщине-воине, которая не желает быть жертвой. После освобождения из вражеского плена аэроразведчица Лиля пытается вернуться в свою мирную жизнь в Украине. Боль и травма из-за пережитого постоянно выныривают на поверхность, как во сне, но что-то внутри нее не позволяет забыть, почему она должна жить дальше.

Снимая фильм, режиссер питал надежду, что он в большинстве своем будет о прошлом и о последствиях войны, с которыми мы как общество должны справиться. "Но это оказался фильм о нашем настоящем и будущем, о предчувствиях большой войны и месте, которое сознательно занимает в ней каждый человек", – рассказал режиссер фильма Максим Наконечный.



Кадр из фильма "Видение бабочки" / Фото Госкино