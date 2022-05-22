В Каннах презентовали фильм "Памфир"

Среди зрителей были президент Европейской киноакадемии Агнешка Голланд, председатель Госкино Украины Марина Кудерчук, режиссер Агнешка Смачинская, режиссер Филипп Лакот и другие. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба фильма.

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Представили показ:

режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук,

актеры Александр Яцентюк, Саломея Кириллова, Станислав Потяк,

продюсеры Александра Костина, Евгения Яцута, Лора Бриан, Клаудия Смея, Богна Шевчик, Жанкарло Наси,

копродюсеры Артем Колюбаев, Алена Тимошенко, Сильвана Сантамария, Адольф Эль Ассаль, Адам Гуделл,

оператор-постановщик фильма Никита Кузьменко,

режиссер монтажа Никодем Хабер,

звукорежиссер Мэтью Деню,

композитор Летиция Пансанель-Гарик,

актеры Александр и Виталий Боюк, Екатерина Тысяк.



Творческая команда фильма "Памфир" в Каннах / Фото пресс-службы

"Это не просто уровень Каннского кинофестиваля"

По словам зрителей, показ фильма просто фантастический. Они уверены, что это не просто уровень Каннского кинофестиваля, а невероятная гордость: "Фильм поражает своей повествовательной силой и красотой украинского селения". "Эмоциональное, напряженное и визуально совершенное кино", – поделились они.

В частности, директор программы "Двухнедельник режиссеров" Паоло Моретти сказал, что не помнит такой реакции зала за все годы своей работы.

Спасибо всем, кто поддерживал этот долгий путь. Это был удивительный момент. Премьера "Памфира" была очень эмоциональна. Слава Украине,

– написал Дмитрий Сухолиткий-Собчук в фейсбуке.

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Справка. "Двухнедельник режиссеров" – программа Каннского кинофестиваля, существующая с 1969 года, и за это время стала площадкой для премьер фильмов выдающихся режиссеров, которые глубоко повлияли на современный кинематограф и внесли значительный вклад в эволюцию его языка. Напомним, что среди участников программы в этом году фильмы режиссеров Алекса Гарленда, Пьетро Марчелло, Миа Хансен-Лове, Николя Паризер, Алиса Уинокур и другие.

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О чем рассказывает фильм "Памфир"

"Памфир" – история о хорошем семьянине, которому судьба дает испытание, где он обращает с честного пути ради своей семьи. События разворачиваются на западной Украине в канун традиционного карнавала Маланки. Памфир возвращается в свою семью после длительного отсутствия.

Безусловная любовь семьи Памфира оказывает побочное действие. Когда его сын устраивает поджог в молитвенном доме, Памфир вынужден восстановить связь со своим неспокойным прошлым. Чтобы отплатить за вину сына, Памфир обращает на рискованный путь с необратимыми последствиями.

Любопытно. Чтобы узнать больше о фильме, накануне Каннского кинофестиваля мы пообщались с режиссером картины Дмитрием Сухолитким-Собчуком и продюсером Александрой Костиной. Полное интервью читайте по ссылке.

"Памфир": смотрите первый фрагмент фильма

"Памфир": смотрите второй фрагмент из фильма

Отметим, что "Памфир" создан в копродукции Украины, Франции, Польши, Чили, в партнерстве с Германией и Люксембургом. Производство фильма осуществила компания BOSONFILM совместно с Les Films D'Ici, MADANTS, Quijote и в партнерстве с Mainstream pictures, Wady Films, Soilfilms, Moderator Inwestyje и Studio Orlando.

Разработка проекта осуществлялась при поддержке Украинского Культурного Фонда. Над сценарием режиссер работал в резиденции Каннского международного кинофестиваля Cinéfondation Residence. Проект стал участником двух самых влиятельных сценарных мастерских – TorinoFilmLab (Script&Pitch) и Midpoint Intensive.

Кроме этого, "Памфир" стал победителем 11-го питчинга Госкино. Создание фильма поддержано Польским Институтом Кино (PISF), швейцарским фондом Visions Sud Est, фондом Hubert Bals Fund, французским национальным центром кино CNC Aide aux Cinemas du monde, международным фондом Goteborg Film Fund и Черновицкой областной государственной администрацией.

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Когда мы увидим фильм в Украине

Украинский релиз фильма намечен на 2022 год.

"Памфир" – премьера в Каннах / Фото пресс-службы фильма