Накануне Каннского кинофестиваля, мы побеседовали с продюсером фильма "Памфир" Александрой Костиной и режиссером Дмитрием Сухолитким-Собчуком и узнали на каком этапе производства была лента, когда началась война и как им помогли в этом западные партнеры.

Читайте интервью полностью Нас не уничтожить, – интервью с авторами фильма "Памфир" о Каннах и уникальности украинцев

Заметим, что производством картины "Памфир" занималась компания BOSONFILM совместно с Les Films D'Ici, MADANTS, Quijote и в партнерстве с Mainstream pictures. Разработка проекта осуществлялась при поддержке Украинского Культурного Фонда.

В 2019 году "Памфир" стал победителем 11-го питчинга Госкино, а также получил поддержку Польского Института Кино (PISF), швейцарского фонда Visions Sud Est, одного из наиболее известных фондов в Европе, финансирующих экспериментальное кино – Hubert Bals Fund, французского национального центра кино CNC Aide aux cinemas du monde, международного фонда Goteborg Film Fund и Черновицкой облгосадминистрации.

В интервью 24 каналу продюсер Александра Костина поблагодарила партнеров картины. Она отметила, что "Памфир" – это копродукция Украины, Франции, Польши и Чили.

Наши партнеры поддерживали нас не только при производстве и по вопросам, касающимся фильма, но и тогда, когда началась война. Они оказали неоценимую поддержку на личном уровне. Мы за это им очень благодарны. Когда начались боевые действия, наш фильм еще не был завершен, мы работали как раз над звуком в Украине и имели очень большой риск его потерять.

– подчеркнула она.

В феврале материал был на студии звукозаписи. "Мы очень благодарны Александру Верховинцу, который, рискуя жизнью, приехал на студию в первые дни войны, все сохранил и передал дальше. Работа над завершением картины уже проходила за границей. Собственно, благодаря нашим партнерам, которые к этому присоединились", – дополнила она.



Бекстейдж съемок / Фото пресс-службы

Продюсер также отметила, что этого бы не произошло также без украинских партнеров и продюсеров: "Это замечательные специалисты, в частности, Евгения Яцута, Артем Колюбаев, Алена Тимошенко. Каждый из них присоединился на определенном этапе для того, чтобы производство фильма продолжилось, для того чтобы он получился таким, как мы задумали. И на все те испытания, с которыми мы столкнулись".

К теме "Наши голоса должны звучать везде": почему украинские фильмы покажут в Каннах

Александра Костина отметила, что сегодня всем необходимо сосредоточиться на той поддержке, которую Украина сейчас получает от всего мира, на том, чтобы сохранить все, что у нас есть и не потерять и на том, чтобы в дальнейшем была возможность украинским художникам реализовать себя.

Возможность показать фильм миру – это также наша возможность борьбы на культурном фронте,

– рассказала Александра.

"Хотелось, чтобы все то, что мы приобрели за прошлые годы, не потеряли и, чтобы была возможность, кроме реального фронта, работать на фронте культурном. Надеемся, что всех нас ждет мирная жизнь", – подытожила она.

О чем рассказывает фильм "Памфир"

"Памфир" – полнометражный игровой фильм режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, рассказывающий историю о хорошем семьянине, которому судьба дает испытание, где он обращает с честного пути ради своей семьи. События проходят на западе Украины накануне традиционного карнавала Маланки.

По словам режиссера, "поделиться своим фильмом на такой площадке – значит показать, что есть то, чего у нас не забрать. Наши голоса должны звучать везде. Это значит, что мы существуем и нас не уничтожить, не расстрелять, не забыть и не проигнорировать. Это о том, что мы уникальны".



Кадр из фильма / Фото пресс-службы