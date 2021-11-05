Камбербетч та Данст у ковбойській сазі для Netflix "Сила собаки": дивіться захопливий трейлер

У мережі оприлюднили трейлер стрічки "Сила собаки" (The Power of the Dog) від Netflix з Бенедиктом Камбербетчем та Крістен Данст у головних ролях. Чим захопив трейлер, дата прем'єри та сюжет стрічки – читайте на Кіно 24.

У стрічці головну сюжетну лінію доповнили так актори, як Джессі Племонс та Коді Сміт-Макфі. Режисеркою майбутньої прем'єри стала оскароносна новозеландка Джейн Кемпіон ("Фортепіано", "Яскрава зірка"). Прем'єра фільму відбудеться на Netflix 1 грудня 2021 року.

Не пропустіть Marvel перезніматиме "Доктора Стренджа", – Бенедикт Камбербетч

"Сила собаки": сюжет фільму

На фоні декорацій у стилі Дикого Заходу Бенедикт Камбербетч та Джессі Племонс грають роль рідних братів Філа та Джорджа Бербанків. Їм належить найбільше ранчо у Монтані. Але після того, як Джордж вирішив одружитись із вдовою Роуз (Крістен Данст) усе пішло шкереберть у братських стосунках. Складнощів цим стосункам додають специфічні стосунки, які розвиваються між Філом та сином-підлітком Роуз – Пітером (Сміт-Макфі).

"Сила собаки" 2021: дивіться трейлер фільму

Постери та опис героїв

На офіційному акаунті NetflixFilm у твітері шанувальників відомих акторів потішили описом героїв, яких їм довелось грати.

Філ Бербанк (Бенедикт Камбербетч): "Філ Бербанк – людина, яка повністю контролює свій світ і людей, які у ньому, але є те, що знаходиться поза його контролем, і цей світ його відкинув. Це частково пояснює, чому він такий, яким є, чому він жорстокий у всіх обставинах його життя та з людьми, які у ньому".



Бенедикт Камбербетч / Фото з твітера NetflixFilm

Роуз Гордон (Кірстен Данст): "Роуз Гордон вважає, що їй потрібно адаптуватися. Вона господиня дому, але присутність у ньому Філа для неї особливо болісна. Коли вона зрозуміє, що він навмисно її психологічно катує, вона шокована і соромиться говорити з Джорджем".



Кірстен Данст / Фото з твітера NetflixFilm

Джордж Бербанк (Джессі Племонс): "Джорджа Бербанка мотивують дуже прості речі. Йти у ритмі із життям, дотримуватись графіка, забезпечувати усе так, щоб воно працювало і функціонувало, – це його найбільші турботи. Роуз, що з'явилася в його житті, стала каталізатором, який відкрив йому очі на те, що в житті є набагато важливіші речі".



Джессі Племонс / Фото з твітера NetflixFilm

, що Кірстен Данст та Джессі Племонс дружина та чоловік у житті. Вона розповідала для Deadline про те, що режисери робили їм зауваження на знімальному майданчику, адже вони грали "дуже закохано", що суперечило характерам їх персонажів.

Пітер Гордон (Коді Сміт-Макфі): "Пітер Гордон – дуже незвичайний персонаж. Він дуже творчий, дуже артистичний, на вигляд надзвичайно чутливий і дуже відданий своїй матері… але, як і Філ, він має приховану міць. Його внутрішня сила набагато більша, ніж будь-хто може собі уявити".



Коді Сміт-Макфі / Фото з твітера NetflixFilm