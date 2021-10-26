Marvel Studios перезніме не лише сюжет, а й додасть до історії більше персонажів. Актор Бенедикт Камбербетч впевнений, що студія робить все на краще.

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Ми робимо його ще краще: у листопаді та грудні у нас будуть перезнімання, а сам фільм вийде у травні. І я вважаю, що вам доведеться чекати до цього моменту… Це все, що я можу вам сказати,

– розповів актор в інтерв’ю.

Про що розповідатиме фільм "Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля"

Деталі сюжету все ще тримають в таємниці. Однак, ми можемо здогадуватися, що події відбуватимуться після "Месників: Завершення" і доктор Стрендж (Бенедикт Камбербетч) продовжуватиме досліджувати камінь часу. Однак, старий товариш, який тепер став ворогом, намагається знищити Стренджа.

Про виробництво фільму офіційно оголосили у 2019 році. Режисером проєкту став Скотт Дерриксон, а сценарій належить Джейду Бартлетту.