Реліз фільму "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля", який мав відбутися 24 березня, перенесли на 6 травня 2022 року. Прем’єру стрічки "Індіана Джонс-5", яку планували на 29 липня, вийде пізніше аж на рік – 30 червня 2023 року. Вихід картини "Чорна пантера: Ваканда назавжди" з 8 липня змінили на осінь 11 листопада 2022 року.

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Крім цих фільмів, перенесуть релізи й інших проєктів:

"Тор: Кохання та грім" 8 липня 2022 року (замість 6 травня 2022);

(замість 6 травня 2022); "Марвели" 17 лютого 2023 року (замість 11 листопада 2022);

(замість 11 листопада 2022); "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" 28 липня 2023 року (замість 17 лютого 2023).

Також з графіку забрали 4 фільми, назви яких нам ще не були оголошені.

Щодо конкурентного середовища, яке повпливало на вихід стрічок

Якби фільм "Індіана Джонс 5" вийшов 29 липня 2022 року, то він би конкурував зі стрічкою "Чорний Адам" з Двейном Джонсоном. Тому, власне, прем’єру перенесли аж на 11 місяців пізніше.

Раніше ми писали про те, що у 2023–2024 роках студія Marvel покаже сім нових проєктів. Також шанувальники Marvel продовжують терпляче (а іноді й не дуже) чекати офіційного повідомлення про те, коли Marvel Studios, нарешті, почне випускати фільми "Фантастична четвірка" і "Люди Ікс" після того, як права на це перейшли до Marvel після операції Disney / Fox у 2019 році.

