Релиз фильма "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия", который должен был состояться 24 марта, перенесли на 6 мая 2022 года. Премьеру ленты "Индиана Джонс-5", которую планировали на 29 июля, выйдет позже аж на год – 30 июня 2023 года. Выход картины "Черная пантера: Ваканда навсегда" с 8 июля изменили на осень 11 ноября 2022 года.

Читайте также "Забавный аттракцион" и "непонятный": первые реакции западной прессы на "Веном 2: Карнаж"

Кроме этих фильмов, перенесут релизы и других проектов:

"Тор: Любовь и гром" 8 июля 2022 года (вместо 6 мая 2022);

(вместо 6 мая 2022); "Марвелы" 17 февраля 2023 года (вместо 11 ноября 2022);

(вместо 11 ноября 2022); "Человек-муравей и Оса: Квантомания" 28 июля 2023 года (вместо 17 февраля 2023 года).

Также из графика забрали 4 фильма, названия которых нам еще не были объявлены.

Относительно конкурентной среды, которая повлияла на выход лент

Если бы фильм "Индиана Джонс 5" вышел 29 июля 2022 года, то он бы конкурировал с лентой "Черный Адам" с Дуэйном Джонсоном. Поэтому, собственно, премьеру перенесли аж на 11 месяцев позже.

Ранее мы писали о том, что в 2023-2024 годах студия Marvel покажет семь новых проектов. Также поклонники Marvel продолжают терпеливо (а иногда и не очень) ждать официального уведомления о том, когда Marvel Studios, наконец, начнет выпускать фильмы "Фантастическая четверка" и "Люди Икс" после того, как права на них перешли к Marvel после операции Disney / Fox в 2019 году.