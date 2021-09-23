Поклонники Marvel продолжают терпеливо (а иногда и не очень) ждать официального уведомления о том, когда Marvel Studios, наконец, начнет выпускать фильмы "Фантастическая четверка" и "Люди Икс" после того, как права на это перешли к Marvel после операции Disney / Fox в 2019 году.
Читайте также "Дюна" – фильм №1 в Украине: лента ворвалась на первую строчку рейтинга по кассовым сборам
По информации Rotten Tomatoes, Disney зарезервировал даты на 2023 год для трех фильмов Marvel:
- 28 июля;
- 6 октября;
- 10 ноября.
Кроме этого, в 2024 году говорят о таких датах:
- 16 февраля;
- 3 мая;
- 26 июля;
- 8 ноября.
Среди этих семи полнометражных фильмов, возможно, нашли место "Блейд", "Капитан Америка 4" (с Энтони Маки в главной роли), "Дедпул 3" и "Фантастическая четверка". Первый фильм о "Людях Икс" также может быть среди них. А последние два, вероятно, "Новые Мстители"или" Шан-Чи 2". Однако, мы можем лишь догадываться.
График выхода картин Marvel
Какими бы ни были эти семь фильмов, они выйдут после:
- "Вечные" (5 ноября 2021 года),
- "Человек-паук: нет пути домой" (17 декабря 2021),
- "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия" (25 марта 2022 года)
- "Тор: любовь и Гром "(6 мая 2022 года),
- "Черная пантера: Ваканда навсегда" (8 июля 2022 года),
- "Чудеса" (11 ноября 2022 года),
- "Человек-муравей и Оса: Квантумания" (17 декабря 2023 года)
- "Стражи Галактики 3" (05 мая 2023 года).
Проекты Marvel 2021–2024 годов / Фото из твиттера Phase Zero – MCU