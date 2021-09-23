Шанувальники Marvel продовжують терпляче (а іноді й не дуже) чекати офіційного повідомлення про те, коли Marvel Studios, нарешті, почне випускати фільми "Фантастична четвірка" і "Люди Ікс" після того, як права на це перейшли до Marvel після операції Disney / Fox в 2019 році.

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За інформацією Rotten Tomatoes, Disney зарезервував дати на 2023 рік для трьох фільмів Marvel:

28 липня;

6 жовтня;

10 листопада.

Окрім цього, у 2024 році говорять про такі дати:

16 лютого;

3 травня;

26 липня;

8 листопада.

Серед цих семи повнометражних фільмів, можливо, знайшли місце "Блейд", "Капітан Америка 4" (з Ентоні Макі в головній ролі), "Дедпул 3" і "Фантастична четвірка". Перший фільм про "Людей Ікс" також може бути серед них. А останні два, ймовірно, "Нові месники" чи "Шан-Чі 2". Однак, ми можемо лише здогадуватися.

Графік виходу картин Marvel

Якими б не були ці сім фільмів, вони вийдуть після:

"Вічних" (5 листопада 2021 року);

"Людини-павука: немає шляху додому" (17 грудня 2021);

"Доктор Стрендж в мультивселенной божевілля" (25 березня 2022 року);

"Тор: Любов і Грім" (6 травня 2022 року);

"Чорна пантера: Ваканда назавжди" (8 липня 2022 року);

"Чудеса" (11 листопада 2022 року);

"Людина-мураха і Оса: Квантуманія" (17 грудня 2023 року);

"Правоохоронці Галактики 3" (05 травня 2023 року).



Проєкти Marvel 2021–2024 років / Фото з твітеру Phase Zero – MCU