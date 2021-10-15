"Веном 2: Карнаж", без сумніву, найочікуваніший серед прем’єр жовтня! Нагадаємо, першу частину західна преса непогано так розкритикувала, попри те, що публіці стрічка про монстра сподобалася. Продовження йде всього лише 1,5 години, але за цей час можна розібратися, хто такі Карнаж та Клетус Кессіді. Про графіку, інтриги, образи головних героїв, чіткість сюжету – читайте у відгуках західної преси та справжніх шанувальників.
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Що відомо про стрічку
Сюжет фільму про Венома
Події фільму відбуваються у звичній манері Marvel: над світом нависла загроза і він потребує нового героя. Тандему Едді Брока та інопланетного симбіота Венома потрібно об'єднати свої сили проти нового ворога – нестримного монстра-вбивці Карнажа.
"Веном 2: Карнаж" 2021: дивіться трейлер
Режисером стрічки виступив Енді Серкіс разом з Columbia Pictures (спільно з Marvel і Tencent Pictures). У фільмі також з'являться такі актори, як:
- Мішель Вільямс;
- Рід Скотт;
- Наомі Гарріс.
Перші реакції на "Веном 2: Карнаж"
Шанувальники захопленні новою частиною – цікавими жартами, крутими персонажами та цікавою історією:
- "Веном 2" просто крутий. Божевілля без гальм від початку і до кінця. Мені сподобалася перша частина, а ця підіймає все до 11 з 10. І сцена після титрів!!!";
- "Найсильніша сторона "Веном 2" – в шаленому темпі й захопливому екшені. Відповідає енергії Тома Гарді. Вуді Гаррельсон чудовий у ролі Клейтуса / Карнажа – ідеальна роль";
- "Веном 2" – це дикий мікс з бадді-муві, романтики (Веном і Едді) і хорор. Він не витрачає час на підводку, а відразу приступає до екшену і не відпускає. Гарді – шикарний, як і Гаррельсон в ролі Карнажа"
- "Один із шанувальників назвав стрічку найулюбленішим фільмом з сучасної лінійки MCU, оскільки він розповідає людську, красиву історію Едді Брока".
Західна преса більше вказує на недоліки фільму, як от: несерйозність, трешовість та безсистемність:
- У своєму огляді The Guardian назвав фільм "надзвичайно безтурботним, але абсолютно одноразовим продовженням";
- Variety написало, що сиквел "незрозумілий", як "щось середнє між фільмом про незбіжних друзів 1980-х років (де обидва персонажі мають одне і те ж тіло)";
- IGN назвав фільм "успішним", "захопливим і насиченим подіями, у якому Веном є його власним персонажем";
- В огляді також згадується Серкіс: "Це дійсно химерний гібрид фільму про монстрів і вбивства, але Серкіс ефективно поєднує різні тони, візуальні видовища і гумористичні перформанси"
- Тим часом Rolling Stone назвав фільм "ще однією розвагою, від якої відмовляються";
- "Ті, хто були шанувальниками витівок, зрозуміють, Venom: Let There Be Carnage дуже кумедний атракціон з безліччю жартів, щоб викликати хоча б сміх, якщо не регіт", – сказав Digital Spy.