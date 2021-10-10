Менеджер з локацій "Венома 2" Крістофер Кусяк пояснює, що це вийшло випадково. Тривали зйомки над "Матрицею 4", а на камеру потрапила частина знімального процесу "Венома 2". Через те, що два фільми знімали одночасно, виникали певні непорозуміння.

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"На фільмування впливало багато всього. Наприклад, від зйомок поїздів довелося відмовитися, тому що "Матриця 4" зайняла весь центр міста. Унаслідок зйомки одного з трюків довелося перенести на верхній поверх паркування. Через "Матрицю" ми не могли працювати в тих місцях, які нас дуже зацікавили. Але, якби ми опинилися там першими, напевно, багато що відбулося б по-іншому", – повідомив Крістофер Кусяк.

Іноді, продовжує Кусіак, зйомки "Матриці" частково допомагали: "Наприклад, у "Веномі 2" є сцени, коли над містом кружляють вертольоти, вишукують Едді та Венома; насправді їм немає до парочки ніякого діла".

У будь-якому разі, робота у Сан-Франциско обійшлася творцям "Венома 2" набагато дешевше, ніж авторам "Матриці 4". Перша знімальна група платила за день роботи 192 тисячі доларів, друга – 420 тисяч доларів.

Сюжет фільму про Венома

Події фільму відбуваються у звичній манері Marvel: над світом нависла загроза і він потребує нового героя. Тандему Едді Брока та інопланетного симбіота Венома потрібно об'єднати свої сили проти нового ворога – нестримного монстра-вбивці Карнажа.

Режисером стрічки виступив Енді Серкіс разом з Columbia Pictures (спільно з Marvel і Tencent Pictures). У фільмі також з'являться такі актори, як: Мішель Вільямс;

Рід Скотт;

Наомі Гарріс.

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Про що розповідає "Матриця 4"

У центрі сюжету, як і в попередніх частинах, – протистояння головних героїв у комп’ютерній програмі "Матриця", яка контролює Землю.

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