Менеджер по локациям "Венома 2" Кристофер Кусяк объясняет, что это получилось случайно. Продолжались съемки над "Матрицей 4", а на камеру попала часть съемочного процесса "Венома 2". Из-за того, что два фильма снимали одновременно, возникали определенные недоразумения.

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"На съемки влияло много всего. Например, от съемок поездов пришлось отказаться, так как "Матрица 4" заняла весь центр города. В результате съемки одного из трюков пришлось перенести на верхний этаж парковки. Из-за "Матрицы" мы не могли работать в тех местах, которые очень заинтересовали. Но, если бы мы оказались там первыми, наверное, многое произошло бы по-другому", – сообщил Кристофер Кусяк.

Иногда, продолжает Кусяк, съемки "Матрицы" частично помогали: "Например, в "Веном 2" есть сцены, когда над городом кружат вертолеты, которые выискивают Эдди и Венома; на самом деле им до парочки нет никакого дела".

В любом случае работа в Сан-Франциско обошлась создателям "Венома 2" намного дешевле, чем авторам "Матрицы 4". Первая съемочная группа платила за день работы 192 тысячи долларов, вторая – 420 тысяч долларов.

Сюжет фильма о Веноме

События фильма происходят в привычной манере Marvel: над миром нависла угроза и он нуждается в новом герое. Тандему Эдди Брока и инопланетного симбиота Венома нужно объединить свои силы против нового врага – безудержного монстра-убийцы Карнажа.

Режиссером ленты выступил Энди Серкис вместе с Columbia Pictures (совместно с Marvel и Tencent Pictures). В фильме также появятся такие актеры, как:

Мишель Уильямс;

Род Скотт;

Наоми Харрис.

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О чем рассказывает "Матрица 4"

В центре сюжета, как и в предыдущих частях, – противостояние главных героев в компьютерной программе "Матрица", которая контролирует Землю.

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