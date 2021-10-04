Це новий рекорд за час пандемії. Нагадаємо, фільм виходить лише у кінотеатрах, в Україні його покажуть на широких екранах вже зовсім скоро – 14 жовтня.

До теми З’явилися персонажні постери "Венома 2: Карнаж", від яких мурашки по тілі

"Веном 2: Карнаж" із Томом Гарді у головній ролі перевершив "Чорну вдову", яка за перший вікенд зібрав 80 мільйонів доларів у кінотеатрах, "Шан Чі та легенда десяти кілець" (75 мільйонів доларів) та "Форсаж 9" (70 мільйонів доларів).

Сюжет фільму про Венома

Події фільму відбуваються у звичній манері Marvel: над світом нависла загроза і він потребує нового героя. Тандему Едді Брока та інопланетного симбіота Венома потрібно об'єднати свої сили проти нового ворога – нестримного монстра-вбивці Карнажа.