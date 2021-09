Раніше з українською озвучкою вийшов трейлер фільму, а днями постери отримали такі персонажі: Едді Брок (Веном) у виконанні Тома Гарді, Клетус Кеседі (Карнаж), якого втілив Вуді Гаррельсон, Френсіс Баррісон (Вереск) – її зіграла Наомі Гарріс, а також Енн Вейінг, у яку перевтілилася Мішель Вільямс.

Персонажні постери "Веном 2: Карнаж"

Ми – Веном,

– коментують творці фільму у твітері.



Том Гарді / Фото твітер #Venom: Let There Be Carnage

Світ побачить червоний,

– коментують творці фільму у твітері.



Вуді Гаррельсон / Фото твітер #Venom: Let There Be Carnage

Тримайте очі закритими, а вуха відкритими,

– коментують творці фільму у твітері.



Наомі Гарріс / Фото твітер #Venom: Let There Be Carnage

Вона повернулася в чорному,

– коментують творці фільму у твітері.



Мішель Вільямс / Фото твітер #Venom: Let There Be Carnage

Що ми знаємо про "Венома 2: Карнаж"

Нагадаємо, "Веном 2: Карнаж" є продовження першого фільму, яких світ побачив у 2018 році. У центрі історії – комікси Marvel Comics, де впевше, у 1984 році, з’явився персонаж Веном. У другому фільмі зіграють ті ж актори, що й в попередньому. Однак, режисером став Енді Серкіс, який є автором понад 80-ти стрічок. Зйомки відбувалися на одній із студій Великобританії.

За сюжетом Едді Брок у виконанні Тома Гарді має протистояти Клетусу Кессіді, якого зіграв Вуді Гаррельсон. Позаяк серійний вбивця об’єднався зі ще одним інопланетним симбіотом, став більш небезпечним. Тепер він виглядає як монстр, метою якого є вбивати та псувати життя людей.

Дата прем’єри

Чекати на прем'єру залишилось недовго, вже 14 жовтня у кінотеатрах України презентують фантастичний бойовик.

"Веном 2: Карнаж" 2021 рік: дивіться український трейлер