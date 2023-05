Каннський кінофестиваль 2023 назвав переможців: хто отримав Золоту пальмову гілку

76-й Каннський кінофестиваль відгримів з 16 по 27 травня 2023 року. Журі на чолі з шведським режисером Рубеном Естлундом оголосило довгоочікуваний список переможців.

Престижну нагороду Золота пальмова гілка отримала француженка Жюстін Тріє. Як повідомляє 24 Канал, вона стала третьою жінкою, яка отримала головний приз Каннського кінофестивалю за всю його історію.

Переможці 76-го Каннського кінофестивалю 2023

Фільм, який приніс перемогу Жюстін Тріє, називається "Траєкторія падіння" (Anatomie d'une chute) і розповідає історію німецької письменниці, чоловік якої загадково загинув, впавши зі скелі. Жінку підозрюють у вбивстві, але син письменниці, який є єдиним свідком трагедії й має ваду зору, починає сумніватися у вині матері.

"Траєкторія падіння": дивіться трейлер

Другою важливою нагородою, гран-прі фестивалю, було відзначено військову драму "Зона інтересів" режисера Джонатана Глейзера.

Більше переможців:

Найкращий режисер – Чан Ань Хунг, "Пристрасть Додана Буффана" (The Pot-au-Feu);

– Чан Ань Хунг, "Пристрасть Додана Буффана" (The Pot-au-Feu); Приз журі – "Опале листя" (Kuolleet lehdet) Акі Каурісмякі;

– "Опале листя" (Kuolleet lehdet) Акі Каурісмякі; Найкраща чоловіча роль – Кодзі Якусьо – "Ідеальні дні" (Perfect Days);

– Кодзі Якусьо – "Ідеальні дні" (Perfect Days); Найкраща жіноча роль – Мерве Діздар – "Про сухі трави" (About Dry Grasses);

– Мерве Діздар – "Про сухі трави" (About Dry Grasses); Найкращий сценарій – Юдзі Сакамото, "Монстр" (Kaibutsu);

– Юдзі Сакамото, "Монстр" (Kaibutsu); "Золота камера" за найкращий дебют – Антонета Аламат Кусіянович, "Муріна" (Murina).

Нагадаємо, фільмом-відкриттям цьогорічного кінофестивалю була історична драма "Фаворитка" (Jeanne Du Barry), головну роль у якій зіграв Джонні Депп. Крім цього, у програмі були такі фільми:

"Вбивці квіткового Місяця" Мартіна Скорсезе;

"Індіана Джонс і реліквія долі" Джеймса Мангольда;

"Місто астероїдів" Веса Андерсона.

Також на Каннському кінофестивалі відбулася прем’єра документального фільму "Звідки куди" (In the Rearview) польського режисера Мачека Хамела, який розповідає про українських біженців після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. У конкурсі короткометражних фільмів показали фільм "Як це було" (As it was) української режисерки Анастасії Солоневич та польського режисера Дам'яна Коцура.