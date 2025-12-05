Кого зіграв неймовірний Олексій Гнатковський у 2-му сезоні "Кави з кардамоном"

Олексій Гнатковський – один із найпопулярніших українських акторів сучасності. Глядачі обожнюють стежити за його грою на театральних сценах, а в кіно чи серіалах він часто стає справжнім крашем для тих, хто переглядає стрічки за його участю.

Так, у другому сезоні "Кави з кардамоном" Гнатковський став беззаперечним фаворитом багатьох глядачів. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, яку саме роль він втілив у цьому серіалі.

Яку роль зіграв Гнатковський у серіалі "Кава з кардамоном. Сила землі"?

Мабуть, усі пам'ятають Олексія Гнатковського з фільму "Довбуш", де він казав: "То є мої гори, і я тут ґазда, і хто прийде до мене в хату і буде правити мені, як я маю жити, то й вихаркає свої печінки, бігме, Боже".

Дещо подібне міг би сказати Олексій у другому сезоні "Кави з кардамоном". Точніше – не сам актор, а його персонаж, на ім'я Стефан Терлецький. Він постає перед глядачем як характерний, харизматичний, гострий на язик чоловік, який будував своє життя власним розумом і своїми руками. Навколо нього згуртувалися люди, готові будувати Україну та боротися за її майбутнє.

Хоча він зовсім не схожий на манірних паничів, які дарують дорогі коштовності графиням і сиплють компліментами, Стефан Терлецький – це про свободу: свободу жінки, свободу країни, свободу свого дому. Він дещо егоїстичний у своїх амбіціях, однак усе робить заради того, щоб Україна мала майбутнє.

Здавалося б, він не може стати тим чоловіком, який подарує Анні щастя. Але справжнім щастям для Анни Родзінської у другому сезоні виявилася не романтика, а свобода: можливість самій обирати, відповідати за себе та розв'язувати власні проблеми.

Для неї важливо також те, щоб селяни, які працюють на її землі, були щасливими. І в цьому вона зі Стефаном дуже схожа – він глибоко шанує людей і їхню працю. Стефан готовий дати Анні право вибору – аби вона сама вирішила, за кого хоче вийти заміж. Та водночас він готовий боротися до кінця за її життя. Він хоче подарувати їй щастя, незалежно від того, з ким вона буде його здобувати.

У фіналі серіалу Стефан Терлецький постає у надзвичайно зворушливому світлі. Він готовий сидіти за ґратами, завершити будівництво на своїй землі, готовий на все – аби тільки Анна жила й була здоровою. Він готовий знову повірити в Бога, молитися та ризикувати всім заради того, щоб жінка, яку він кохає, була щасливою.

Де дивитись 2 сезон "Кави з кардамоном"?

Прем'єра другого сезону серіалу "Кава з кардамоном" відбулася 1 грудня 2025 року.

Наразі всі епізоди можна подивитися лише на платформі "Київстар ТБ".

Відомо, що вже зовсім скоро відбудеться прем'єра і на телеканалі СТБ, однак точної дати поки що не називають.

Другий сезон серіалу налічує 8 епізодів, які легко можна переглянути всього за один вечір.

Тож, якщо ви розмірковуєте, чи варто дивитися стрічку, – вам точно потрібно виділити час і зануритися в цю неймовірну історію.